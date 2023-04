Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

iOS 17 wordt heerlijke update, maar niet voor deze iPhone-modellen

We moeten waarschijnlijk nog een paar maanden wachten, maar dat iOS 17 eraan komt is een feit. Vanaf september zal het besturingssysteem waarschijnlijk op je iPhone draaien, mits je wel het goede model hebt natuurlijk. OMT-redacteur Jeroen Kraak vertelt je er alles over.

Elk jaar komt Apple met een nieuw besturingssysteem voor de iPhone. Op dit moment draaien de meeste telefoons op iOS 16 en in het najaar wordt dat iOS 17. Tenminste, als je telefoon er geschikt voor is, want een aantal toestellen gaan de nieuwe software niet meer meemaken.

Geen iOS 17 voor de volgende iPhone-modellen

Twitteraar Fame_G_Monster laat namelijk weten dat een aantal iPhone-modellen iOS 17 niet meer ondersteunen. Wellicht zegt deze Twitteraar je niets, maar hij heeft het regelmatig bij het rechte eind als het om Apple gaat. Het zou dus zomaar kunnen.

Waarschijnlijk ben je benieuwd over welke toestellen het gaat. De volgende modellen uit 2017 ondersteunen iOS 17 niet meer:

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

Een zelfde situatie geldt voor verschillende iPads als we het hebben over iPadOS 17. Ook een aantal tablets zullen die versie moeten missen. Dat zijn deze:

iPad (vijfde generatie)

9,7-inch iPad Pro (eerste generatie)

12,9-inch iPad Pro (eerste generatie)

Niet meteen het einde van de wereld

Het is natuurlijk niet heel raar dat oudere modellen iOS 17 niet zullen ondersteunen. Zo kregen de iPhone 6S, 6S Plus, 7 en 7 Plus niet meer de huidige versie (iOS 16). Dat komt omdat er een te groot verschil zit tussen de huidige en oudere modellen. Denk bijvoorbeeld aan de chips in de toestellen. Apple wil natuurlijk hier niet op inleveren.

Dat telefoons geen iOS 17 ondersteunen, betekent niet dat die telefoons niet meer werken. Ze blijven gewoon draaien op de laatst ondersteunde versie van de software. Het kan echter wel zo zijn dat bepaalde apps deze niet meer ondersteunen.

Overigens hoef je niet bang te zijn voor je veiligheid. Zo krijgen oude iPhone-modellen die op iOS 15 draaien nog steeds beveiligingsupdates.