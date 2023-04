Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Inbraak Apple Store dusdanig bizar dat men er een film over kan maken

Een groepje gedurfde dieven heeft een gat gemaakt in een toilet van een Apple Store. Nieuwe windows zo je wilt, werden gecreëerd. Ze konden daardoor toegang krijgen tot de winkel en wisten een half miljoen aan apparatuur buit te maken. Dat lees je goed: 500.000 dollar.

Menigeen die weleens Ocean’s Eleven heeft gezien, kan zich dit voorstellen: stelen van dure zaken is appeltje eitje. En dat dachten deze dieven ook die even een extra raam in een Apple-muurtje maakten en daarna ‘gratis’ gingen winkelen. De opbrengst was aanzienlijk.

Windows opent deuren naar een Apple Store

In Guilderland, New York, hebben inbrekers maandagochtend hun slag geslagen en zijn er vandoor gegaan met een flink aantal waardevolle Apple-spullen. Ze hebben letterlijk een ‘raam’ gesneden door de muren heen.

Beveiligingspersoneel van het winkelcentrum betrapte de dieven, maar zij wisten toch te ontkomen en zijn nog steeds op vrije voeten. (Insert Benny Hill-muziek.)

Deze snoodaards zorgden eerst voor toegang tot een leegstaand koffiepand naast de Apple Store. Vervolgens hebben ze oldschool een gat in de wand gemaakt en wandelden ze de winkel binnen.

“In ieder geval 436 iPhones zijn gestolen”, stelt een woordvoerder van het Lynnwood Police Department. “Er is dus 500.000 dollar meegenomen aan iPhones, iPads en Apple Watches.”

Apple is een geliefd slachtoffer met zijn Store

Helaas is dit niet de eerste keer dat inbrekers Apple-winkels te grazen nemen door muren te doorboren om ‘windows’ te maken en hun buit binnen te halen. Zo is een muur van een Apple Store in Californië gesloopt, en is meer dan 19.000 dollar aan iPhones en iPads gestolen.

Daarnaast zijn er ook gevallen bekend van overvallen waarbij dieven met de ‘smash and grab’-methode snel binnenkomen en zo veel mogelijk producten uit de schappen grissen, voordat de politie ter plaatse is. Vooral iPhones zijn populair onder criminelen, vanwege hun hogere doorverkoopwaarde op de zwarte markt.

Nederland is ook niet veilig

Ook de Apple Store op het Leidseplein in Amsterdam was op 23 februari 2022 het toneel van een verschrikkelijke gebeurtenis. Gewapend met een automatisch vuurwapen bezette een 27-jarige man de fysieke winkel en hield hij een 44-jarige Engelsman in gijzeling.

De 27-jarige verdachte rende achter de gegijzelde aan toen die ontsnapte, maar werd al snel geschept door een auto van de DSI (Dienst Speciale Interventies). Hij werd vervolgens onder schot gehouden, gecontroleerd door robots en uiteindelijk afgevoerd naar het ziekenhuis.

Na anderhalf uur wist de politie precies wie de man was. De 27-jarige Amsterdammer is in het verleden eerder veroordeeld voor wapenbezit. Zijn huis, en een pand waar hij vaak verbleef, zijn onderzocht.

Apple maakt gewilde producten en werkt hard aan beveiliging. Maar zoals we in New York kunnen zien, is enig vernuft het enige dat nodig is om je handen te leggen aan Apple-producten.

Maar ook stelden wij onszelf de vraag: hebben al die iPhones niet een IMEI? Want dan zijn alle toestellen vrij rap te traceren of onbruikbaar. Aan de andere kant: dat probleem wordt heel snel opgelost.

Maar dat terzijde. Blijkbaar kan je zonder wapens en mét zelfgemaakte windows prima gaan shoppen. Wellicht kan Apple dat oplossen met, bijvoorbeeld, slimme apparatuur.