Wat de iMac van 2027 anders doet dan het huidige model

De technologische sprongen die Apple maakt zijn niet altijd even gigantisch of snel als die van concurrenten, maar als het bedrijf aan de slag gaat met verbeteringen dan kun je ervan uitgaan dat het goed gebeurt. We kijken dan ook uit naar de nieuwe Apple-displays die vermoedelijk de aankomende jaren uit gaan komen. Ze zullen waarschijnlijk allemaal een OLED zijn.

De afgelopen paar jaar is Apple vooral bezig geweest met de ontwikkeling van mini-LED. Deze technologie wordt gebruikt in bijvoorbeeld MacBooks en iPads. Maar het ziet ernaar uit dat Apple binnenkort (eindelijk) helemaal overstapt naar OLED voor zijn displays, waaronder die van de iMac.

Apple stopt OLED in nieuwe iMac en meer

De techgigant is al langere tijd bezig met het uitbreiden van het gebruik van OLED. De iPhone heeft deze technologie al sinds de iPhone X.

Nu gaan er geruchten dat de nieuwe iPad Pro een OLED-display krijgt. De verwachting is dat deze in 2024 uitgebracht wordt. Maar het lijkt erop dat het bedrijf van plan is om volledig over te schakelen naar OLED in 2027.

De website Omdia meldt dat Apple van plan is ook met nieuwe opzichzelfstaande displays komt in verschillende formaten. Zo gaat het gerucht dat het van plan is een 32 en 47 inch display uit te brengen.

💡 Wat is OLED? OLED (Organic Light Emitting Diode) is een display-technologie die organische materialen gebruikt om licht te produceren wanneer er een elektrische stroom wordt toegepast. Elke pixel in een OLED-display wordt individueel verlicht. Dat resulteert in diepere zwarten, hogere contrastverhoudingen en bredere kijkhoeken in vergelijking met traditionele LCD-displays. De displays worden vaak gebruikt in smartphones, televisies en andere elektronische apparaten.

Enorme stijging in productie

Ook zouden deze formaten dus worden overwogen voor de nieuwe generatie iMac. “In 2027 zal het bedrijf ook QD-OLED of WOLED-displays gaan gebruiken voor zijn 32 inch en 42 inch computers”, aldus het rapport van Omdia. Deze zien volgens het bedrijf pas in 2026 het levenslicht, dus iMac-fans moeten nog even geduld hebben.

Daarnaast vermoedt Omnia dat de OLED-markt van 9,7 miljoen display in 2022 zal stijgen naar 70 miljoen stuks in 2028, mede dankzij de overstap van Apple. En gegarandeerd dat een nieuwe iMac daar een flink deel aan gaat bijdragen.