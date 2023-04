Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Overweldigend beeldscherm vormt de iMac van de toekomst

Het beeldscherm van de iMac is anno 2023 nog altijd de standaard als het op werken aankomt. Hoewel sommige mensen een tweede monitor gebruiken om het veld te vergroten, lijkt dit in de toekomst nog veel gekker te kunnen. Een bijzonder patent vertelt ons meer.

Hoewel we tegenwoordig vooral ons werk doen met een MacBook, zijn er nog steeds mensen die liever gewoon werken op een iMac. Logisch, want het is een ontzettend fijn apparaat. In de toekomst wordt dat wellicht een nog beter alternatief door een patent van Apple.

Een bijzonder patent van Apple

Apple onderzoekt de toekomst van de iMac en die gaat verder dan alleen het beeldscherm. In een nieuwe patentaanvraag is te lezen dat het bedrijf ook gebruik wil maken van projectie. Zo kun je jouw scherm bijvoorbeeld ook gewoon op de muren zien.

Eerder diende Apple al een patent in voor een glazen iMac en nu zien we ook een versie die kan projecteren op een object. In het patent stelt Apple dat er nu nog materialen zijn die de input-output van apparaten kan belemmeren. De oplossing hiervoor lijkt dus het glas.

Als er iets op de muur wordt geprojecteerd achter de iMac, zou het normale scherm natuurlijk het beeld kunnen hinderen. Het systeem werkt dan ook zo dat de computer precies weet hoe het scherm en de muur op elkaar aansluiten.

Zo werkt de iMac

Via dat glas aan de achterkant kan de iMac dus andere delen van het scherm projecteren op de muren. Daarnaast zijn er ook nog een camera en sensoren nodig om de afstand en beeldhoeken te bepalen.

Op de tekening zien we dat er naast de iMac ook andere onderdelen worden gebruikt om informatie op een muur te projecteren. Zo liggen er twee kleine kubussen naast de Mac die ook als een projector lijken te werken.

Overigens is projecteren niet helemaal nieuw. Zo zijn er al bedrijven zoals Samsung die speciale projector-televisie maken. Hierbij is een speciale gemaakt die heel dicht tegen de muur staat en zo beelden projecteert, zonder dat die beamer dus op een aantal meter hoeft te hangen.