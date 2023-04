Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Zweedse woonmagnaat IKEA zoekt de concurrentie met Philips Hue

In een smart home horen natuurlijk slimme lampen. Je kunt natuurlijk kiezen voor Philips Hue, maar die zijn ontzettend prijzig. Ikea komt nu met een ideaal, goedkoper alternatief voor Philips Hue-lampen.

Bij Ikea kun je bijna alles voor in je huis kopen. Voor verschillende speakers werkt de Zweedse meubelgigant samen met Sonos. Qua slimme lampen doet het bedrijf echter alles zelf. Toch kun je die lampen wel verbinden met Philips Hue en dat maakt ze zeer interessant.

Ikea heeft het ideale Philips Hue-alternatief

Ikea heeft de Tradfri-lijn. Dit zijn allemaal verschillende soorten slimme lampen. Van een led-strip tot een staande lamp: het is er allemaal. Ook zijn er net zoals bij Philips Hue speciale hubs en schakelaars.

Nu komt er bij Ikea een nieuw exemplaar bij. Het Zweedse bedrijf heeft nu een filamentlamp gelanceerd in bolvorm. Ideaal voor boven de eettafel, bijvoorbeeld. Deze heeft een diameter van 95 millimeter.

In totaal is de maximale helderheid van deze lamp 470 lumen. Daardoor presteert deze wel wat minder dan de Philips Hue White lamp, die 580 lumen heeft. Heb je die extra lumen niet nodig, dan is de nieuwe lamp van Ikea een ideaal alternatief, aangezien deze flink goedkoper is.

Een goede samenwerking

Doordat de slimme lamp van Ikea Zigbee gebruikt, is deze aan te sluiten op je Philips Hue-netwerk. Daarmee heb je een universele basis voor het bedienen van de verlichting.

Deze nieuwe lamp van Ikea kost maar 9,99 euro. Ter vergelijking: de Philips Hue White-lamp kost zo’n 24,99 euro. Dat scheelt dus best wel wat.

Zoals gezegd heeft Ikea meer dan alleen lampen die samenwerken met Philips Hue. Zo heeft het ook allerlei speakers in de Symfonisk-lijn. Zo kun je kiezen voor een boekenplankspeaker, maar ook voor een lamp en speaker in een. Handig als je niet te veel wil uitgeven aan een speaker die ook goed in je interieur past.