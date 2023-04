Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

HomePod simpel om te bouwen tot redder in nood bij brand

De HomePod is de ideale assistent voor in huis, maar het apparaat kan nog veel meer dan je denkt. Wist je dat je ‘m ook kunt gebruiken als rookmelder?

Het is iedereens grootste nachtmerrie: brand in je huis. Je hoopt het nooit mee te maken, maar als het toch gebeurt wil je optimaal voorbereid zijn. Daarom verplicht de overheid ook sinds dit jaar rookmelders in huizen. Dat is natuurlijk fijn, maar je kunt nu ook een extra hulpmiddel gebruiken: jouw HomePod.

De HomePod als rookmelder

De HomePod kan namelijk veel meer dan alleen muziek afspelen en stemopdrachten uitvoeren. Dit ingenieuze apparaat kan ook een brand ontdekken en doet dat op een zeer bijzondere manier.

In januari heeft Apple de nieuwe Geluidsherkenning-functie aangekondigd. Dat was tegelijkertijd met de lancering van de HomePod 2. Met deze nieuwe functie luistert jouw HomePod naar rook- en koolmonxidemelders in je huis.

Wanneer de HomePod het alarm opvangt stuurt het apparaat dit door naar jouw iPhone. Vervolgens krijg je via de Home-app een waarschuwing. Als je thuis bent hoor je waarschijnlijk het alarm, maar voor wanneer je onderweg bent is dit natuurlijk een handige toevoeging.

Overigens werkt deze functie niet alleen op de HomePod 2. Deze is ook beschikbaar op de eerste generatie en de mini. En dat scheelt natuurlijk een hoop geld, want hierdoor hoef je geen duurder nieuw exemplaar te kopen of een duur smart home-accessoire.

Zo stel je de iPhone-melding in

De functie is zoals gezegd nu beschikbaar op je HomePod, maar je moet ‘m wel even aanzetten. Wij vertellen je precies hoe je dat doet

Open de Woning-app en klik op drie puntjes rechtsboven Ga naar Woninginstellingen Ga naar veiligheid Zet geluidsherkenning aan

Het kan zijn dat je Veiligheid nog niet ziet. Hiervoor moet je zowel de laatste versie van de HomePod als de Woning-app geïnstalleerd hebben.

Om de functie te laten werken heb je daarnaast ook een gewone rook- en koolmonoxidemelder nodig, anders kan de HomePod het geluid niet herkennen. Doe je zelf een plezier en schaf er echt een of meerdere aan, want voorkomen is beter dan genezen.