iPhone-gebruikers krijgen gratis VPN dankzij populaire browser

VPN is een hartstikke fijne functie als je internet gebruikt. Het maakt alles net wat veiliger. Toch moet je voor die service vaak betalen, maar dat is niet nodig bij Opera. Daar is dienst helemaal gratis op de iPhone.

Het internet kan soms een flink wilde westen zijn aan bedrijven die gegevens van je willen verzamelen. Het grootste voordeel voor die bedrijven en websites is dat ze met die gegevens advertenties kunnen verkopen. Dat gaat wel ten kosten van je privacy. Opera biedt dé oplossing.

Gratis VPN op je iPhone

Helaas zijn niet alle bedrijven even transparant over wat ze met je gegevens doen. Je hebt er dus geen zicht op. Toch is er een manier om dit tegen te gaan: een VPN. Hierdoor wordt het moeilijker om je te volgen. Maar, het maakt je niet volledig anoniem.

Dat heeft alles te maken met de VPN-provider. Deze moet natuurlijk niet jouw gegevens bewaren. Dat doet Opera bijvoorbeeld niet. Het is een no-log service die geen informatie verzamelt zoals de browsergeschiedenis of het oorspronkelijke netwerkadres.

Maar de VPN is niet het enige voordeel aan de Opera-browser op je iPhone. Deze heeft ook nog een andere handige feature. In de browser zit een adblocker ingebouwd. Hierdoor krijg je dus geen ongewenste advertenties te zien. Handig als je dus op YouTube zit of je op een opdringerige site begeeft.

Opera heeft meer interessante functies

Ook voor cryptobezitters heeft Opera een fijne functie op de iPhone. Het heeft zogenaamde Cryptojacking Protection. Het zorgt ervoor dat gebruikers via de browser veilig zijn voor internetcriminelen die het op crypto-bezitters hebben gemunt.

🤔 Wat is VPN? VPN staat voor Virtual Private Network. Het is een beveiligde verbinding tussen jouw apparaat en het internet, die je privacy beschermt en je online activiteiten verbergt voor derden. Dit wordt gedaan door het versleutelen van je gegevens en het verbergen van je IP-adres.

Wil je zelf gebruikmaken van de gratis VPN van Opera? Hiervoor moet de app downloaden in de App Store. Hiervoor heb je iOS of iPadOS 12 of hoger nodig op je iPhone of iPad. Het kan zijn dat je nog niet meteen gebruik kunt maken van de dienst, want de nieuwe functie wordt de komende weken uitgerold.