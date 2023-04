Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Notities op je iPhone hebben vijf geweldige functies die iedereen mist

De Notities-app op de iPhone is een veelgebruikte manier om snel aantekeningen te maken op je Apple-smartphone. Bovendien synchroniseert het razendsnel naar je Mac(Book), voor optimale productiviteit. Deze 5 functies ken je mogelijk nog niet.

Met de komst van iOS 16 is de Notities-app op je iPhone ook nog eens verbeterd. Dat geldt veelal ook voor iPadOS 16 en voor macOS Ventura. Er zijn verschillende nieuwe functies bijgenomen, waardoor het de ultieme app is om notities mee te maken op je telefoon.

Notities iPhone: 5 functies die je nog niet kent

Om je snel op de hoogte te brengen van die nieuwe functionaliteiten, of je kennis te laten maken met een aantal handige nieuwe trucjes, zetten we vijf handige voor je op een rij.

#1 Snelle notitie op je iPhone

Wist je dat het helemaal niet nodig is om de Notities-app op je iPhone te openen als je er iets wil toevoegen? Gebruik gewoon de Deel-knop binnen een andere app en kies voor Zet in nieuwe snelle notitie.

Vervolgens wordt Notities automatisch geopend en kun je er tekst en andere dingen aan toevoegen.

#2 Veilig achter slot en grendel

Soms schrijf je iets op in de Notities-app waarvan je niet wil dat iemand anders het onder ogen komt. Gelukkig kun je de notitie veilig achter slot en grendel gooien.

Open de notitie en tik op de drie verticale rondjes in de cirkel. Tik vervolgens op Vergrendelen. Maak vervolgens een wachtwoord aan of kies Gebruik toegangscode van iPhone.

#3 Schakel de hulp van Siri in

Je hebt niet altijd tijd of zin om de Notities-app op je iPhone erbij te halen. Dat hoeft ook niet, want de slimme assistent Siri kan dit voor je doen.

Vraag gewoon aan Siri of ze een nieuwe notitie wil maken en ze schiet je gelijk te hulp. Vervolgens vraagt ze wat je erin wil zetten en verwerkt je antwoord in de notitie. Easy!

#4 Slimme mappen

Het is mogelijk om slimme mappen te maken in de Notities-app van je iPhone, die werken op basis van tags. Soortgelijke notities worden dan bij elkaar verzameld. Daar is nu nog meer bijgekomen.

Je kunt bijvoorbeeld filteren op de aanmaakdatum of bewerkingsdatum, maar ook op de aanwezigheid van een checklist of vergrendeling.

#5 PDF maken van notitie

Als je een PDF-bestand zou willen maken van je notitie, dan is er goed nieuws. Dit kan namelijk heel eenvoudig.

Gebruik de Deel-knop bij een notitie op je iPhone en tik op Markeringen. Ta-daa, je notitie is nu veranderd in een PDF, waarna je er mee kunt doen wat je wil.