De geheime AirPods-feauture die je echt eens wil proberen

Vergeten functionaliteit tilt je AirPods echt naar een hoger niveau

De AirPods van Apple hebben een arsenaal aan prettige functionaliteiten. De één iets bekender dan de ander, maar allemaal even waardevol. OMT-redacteur Jeroen Kraak denkt een pareltje gevonden te hebben en deelt hem met liefde.

De tweede-generatie AirPods Pro zijn al enige tijd op de markt en bieden ons op de redactie een hoop plezier. Mede dankzij de indrukwekkende geluidskwaliteit en goede ruisonderdrukking kunnen we bijna niet meer zonder. Al moeten we eerlijk bekennen dat die laatste wel een nadeel met zich meesleept.

De ideale functie voor AirPods met ruisonderdrukking

Door de ruisonderdrukking van je AirPods hoor je namelijk bijna niets meer om je heen. Vooral bij de Max en de Pro 2 is dat het geval. Toch heeft die laatste wel een transparantiemodus, waardoor je gesprekken om je heen hoort, maar die heb je natuurlijk niet altijd aan als je geconcentreerd aan het werk bent, of geniet van je muziek.

De ruisonderdrukking van de AirPods zijn dusdanig goed, dat jij jezelf echt compleet afsluit van de wereld om je heen. Vooral de Max-koptelefoon en de tweede-generatie Pro zijn op dat gebied ijzersterk. Heeft zo zijn voor- en nadelen natuurlijk.

Dat laatste is vooral het geval zodra je bepaalde geluiden niet binnenkrijgt, terwijl je dat eigenlijk wel wil. De transparantiemodus biedt in dit geval de oplossing, maar doet standaard zijn werk niet automatisch. Gelukkig heb ik daar nu een handige instelling voor gevonden.

De instelling in kwestie heet geluidsherkenning en is eigenlijk speciaal bedoeld voor slechthorenden gebruikers. Toch kun jij er dus ook gebruik van maken als je bepaalde geluiden wil opvangen met je AirPods.

Hoe werkt het?

Om er gebruik van te maken ga je eerst naar Instellingen en vervolgens naar Toegankelijkheid. Daar scrol je naar beneden tot het kopje Horen. Vervolgens vind je de functie Geluidsherkenning.

Als je in dat menu bent, moet je optie eerst aanvinken waarna je iPhone de functie installeert.

Als je nu op geluiden drukt, zie je een hele lijst met allerlei soorten geluiden die de functie ondersteunt. Zo kun je zelf instellen bij welke geluiden jouw iPhone je moeten waarschuwen, wat dus heel erg handig is. Als je jouw AirPods in hebt, dan krijg je deze waarschuwingen gewoon te horen.

Dat kunnen alarmen zijn, maar ook een hond of kat. Zelfs bij een huilende baby of geklop op een deur krijg je een melding. Ideaal als je dus in je eigen huis loopt met ruisonderdrukking aan. Zo weet je wat er om je heen gebeurt. Als je snel toegang hiervoor wil, dan voeg je de optie toe aan het Bedieningspaneel.