Flockr helpt je jouw huisdier te begrijpen op je iPhone

App Store Parels: Met Flockr houd je jouw viervoeter tevreden

Elke dag zoeken we het internet af om de leukste apps uit de App Store te vinden voor je iPhone, iPad of Apple TV. Vandaag heeft OMT-redacteur Dunke van Boekel Flockr in petto, iets waar jouw huisdier in ieder geval erg vrolijk van zal worden.

Een viervoeter in huis is hartstikke gezellig, maar natuurlijk moet er ook voor gezorgd worden. Dat kan nog weleens lastig zijn, maar met deze App Store Parel op je iPhone krijg je de assistentie die je nodig hebt.

Huisdieren geholpen door App Store Parel Flockr

We houden van onze huisdieren, maar soms kan het nog knap lastig zijn om al hun benodigdheden bij te houden. Deze App Store Parel gaat je daarmee helpen door alle informatie over jouw dier op een plek te verzamelen.

Of je nou een hond, kat, konijn of cavia hebt, deze iPhone-app laat je alle belangrijke gegevens over je (niet zo) harige compagnon samenstellen. Zo weet je wanneer het beest medicatie moet nemen, een vaccinatie krijgt en dergelijke. Ook kun je in de App Store Parel opschrijven wat voor gezondheidsproblemen je huisdier in het verleden had, of helaas op dit moment heeft. Ook kun je op je iPhone een overzicht maken met uitgaven richting je huisdier.

Daarbij heeft Flockr een sociaal aspect dat helpt met motivatie, en gewoon omdat het leuk kan zijn om andermans huisdieren te zien. Net als mede-iPhone-app Instagram kunnen gebruikers hier foto’s plaatsen van hun huisdieren. Daarbij kun je gemotiveerd worden meer met je dieren te gaan wandelen (of andere activiteiten) en dat te delen met je vrienden.

De zorg over je huisdier, vanaf je iPhone

De informatie die je opslaat over je huisdier kan de App Store Parel daarbij ook omzetten in een handige PDF. Deze kun je dan bijvoorbeeld op je iPhone meenemen naar de dierenarts, of afgeven aan de oppasser wanneer je een weekje op vakantie bent.

Heb jij dus moeite met het bijhouden van de behoeftes van je huisdier? Dan kan App Store Parel Flockr voor jou nog weleens heel goed van pas komen.