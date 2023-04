FaceTime heeft een geheime iPhone-optie die diep verborgen zit

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Heerlijke iPhone-functionaliteit tilt FaceTime naar een hoger niveau

FaceTime is de beste app op je iPhone om te videobellen. Toch kan het nog een tandje beter, maar moet je daar zelf wat voor doen. Wij onthullen het grote geheim.

Als je met iemand praat via FaceTime, wil je dat natuurlijk ongestoord doen. Niets tergender dan dat je probeert te praten, maar dat de ander je niet hoort. Gelukkig kun je daar wat aan doen, door een bijzondere instelling op je iPhone.

Nieuw in iOS 16.4: stemisolatie voor iPhone-gesprekken

Het lijkt zo simpel om een duidelijk gesprek te voeren via FaceTime. Toch komt er echt veel meer bij kijken. Een goede verbinding is natuurlijk hartstikke belangrijk voor een gesprek via jouw iPhone. Maar als dat geregeld is, kan het soms nog steeds moeilijk zijn om je verstaanbaar te maken.

iOS 16.4 voor de iPhone is nog niet zo lang uit, maar het heeft nu al een ideale functie voor mensen die (video)bellen via FaceTime. Nou ja, de functie is niet helemaal nieuw, maar is nu wel flink uitgebreid.

In 2021 introduceerde Apple Stemisolatie op je iPhone via iOS 15. Deze optie was toen alleen bedoeld voor videogesprekken in FaceTime. De functie filtert het geluid rondom je iPhone, waardoor diegene waarmee je belt jou beter kan verstaan.

Met iOS 16.4 heeft Apple deze functie uitgebreid voor de iPhone. Nu is het ook mogelijk om het geluid te filteren voor gesprekken die je zonder camera doet. Wel zo makkelijk natuurlijk.

Zo pas je het toe op Facetime

Toch kan deze functie best lastig te vinden zijn, omdat deze goed is verstopt. Je moet hiervoor niet naar de Instellingen van je iPhone.

Nee, de feature is verstopt in het controlecentrum van de iPhone. Hiervoor moet je vanuit de rechterbovenhoek naar beneden swipen. Vervolgens klik je op de mic mode en daar kun je de optie voor stemisolatie vinden.

Stemisolatie is overigens niet de enige functie die op die manier is verborgen in FaceTime. Dit geldt ook voor wijd spectrum. Deze optie doet het tegenovergestelde van stemisolatie en laat juist de omgevingsgeluiden horen. Dat is bijvoorbeeld handig wanneer je in een groep belt.