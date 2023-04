Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

One More Deal: beveilig je huis voor een prikkie met korting op Eufy

Bij OMT houden we het internet voor je in de gaten op zoek naar de beste deals. Deze week de slimme deurbellen en beveiligingssystemen van Eufy die flink goedkoper zijn bij Coolblue.

Natuurlijk schrijven we bij One More Thing vooral over Apple, maar we houden ook de producten in de gaten die je prima met iPhone of Mac kunt combineren. Deze week heeft Coolblue een aantal interessante aanbiedingen om je Smart Home nog veiliger te maken.

Eufy deurbel koppel je makkelijk aan je iPhone

Misschien doet het merk Eufy je niet meteen een belletje rinkelen, maar het is een onderdeel van Anker. Dat bedrijf herken je wellicht van de verschillende iPhone-accessoires.

Met Eufy maakt het ook de ideale producten voor je smartphone. Het is daarmee een fijn alternatief voor Ring. Coolblue heeft verschillende artikelen van het merk in de aanbieding die je makkelijk verbindt met je iPhone.

Als eerste beginnen we bij de Eufy Video Doorbell Battery Set bij Coolblue. Deze deurbel met camera werkt door middel van bewegingsdetectie. Zodra die iets voor je deur opmerkt gaat de camera aan. Dit werkt zelfs prima in het donker. Je hebt de set met 60 euro korting voor 159 euro.

Deze beveiligingscamera is goedkoper bij Coolblue

Omdat dit apparaat de beelden lokaal opslaat heb je geen cloud-abonnement of SD-kaart nodig om beelden terug te kijken. Via de speciale app op je iPhone communiceer je met mensen die voor je deur staan.

Maar naast slimme deurbellen heeft Coolblue ook Eufy beveiligingscamera’s in het assortiment, in verschillende soorten. Zo is een van de fijnste aanbiedingen het EufyCam 3 Duo Pack. Deze filmen in 4K.

Hierbij krijg je twee camera’s van een goede kwaliteit die ook nog eens een zonnepaneel hebben. Hierdoor hoef je ze een stuk minder vaak op te laden. Je koppelt ze makkelijk aan de Homebase 3 die er bij zit.

De twee Eufy camera’s en de Homebase 3 kosten normaal 549 euro. Nu heb je ze bij Coolblue voor 449 euro. Dat is een korting van 100 euro, dus.