Waarom dit de ideale elektrische fiets is voor Apple-fans

Jouw Zoek Mijn-app is er echt niet alleen om jouw Apple-producten mee op te sporen. Binnenkort kun je ook deze elektrische fiets van Velotric er mee opsporen, want deze heeft een ingebouwde AirTag.

Wil je een elektrische fiets die je opspoort met de Apple Zoek Mijn-app? Dan kun je er natuurlijk een AirTag aan plakken, maar veel makkelijker is het als de functie gewoon is ingebouwd. Het merk Velotric doet het.

Een elektrische fiets met een ingebouwde AirTag

Velotric heeft twee nieuwe elektrische fietsen gepresenteerd. Het gaat om de Thunder 1 en de Thunder 1 ST. Dit zijn echte lichtgewichten en dan hebben we het niet alleen over de kilo’s. Ook de prijs is niet zo hoog als je zou verwachten.

Maar dat deze elektrische fiets goed is geprijsd, betekent niet dat het inlevert op functies. De tweewieler heeft acht versnellingen, hydraulische schijfremmen met verstelbare remhendels en koppelsensoren voor een responsieve trapondersteuning.

Over je licht hoef je je nooit meer zorgen te maken, dankzij de automatisch activerende LED-lampen. Steekas-naven geven de elektrische fiets meer robuustheid. Het aluminium frame is licht, maar levert niet in op sterkte, waardoor je dus comfortabel door de stad fietst.

De Thunder 1 is net wat uitgebreider dan de 1 ST. Deze heeft ingebouwde GPS-tracking (een soort AirTag) tegen diefstal en houdt daarnaast ook jouw ritten bij. De elektrische fiets zet je simpel op slot met je vingerafdruk.

Met de Zoek Mijn-app spoor je de e-bike op

De automatische bestuurderherkenning weet precies wie er op de e-bike stapt. Bovendien is het makkelijk om een extra accu toe te voegen voor een grotere actieradius.

De Thunder 1 ST heeft de anti-diefstalfuncties helaas niet. Wel heeft deze een tracker die je koppelt aan de Zoek Mijn-app van Apple. Eveneens een soort AirTag, dus. Zo weet je alsnog waar jouw e-bike zich bevindt. Daarmee heb je die uitgebreidere GPS dus ook eigenlijk niet nodig, omdat er altijd wel iemand met een iPhone in de buurt is.

Toch is er helaas ook wat minder aan deze elektrische fiets. Hij is alleen in de Verenigde Staten verkrijgbaar en dus niet in Nederland. Dat is jammer, want de prijs is wel zeer aantrekkelijk gezien de functies die je ervoor terugkrijgt. De Thunder 1 heeft een prijskaartje van 1.799 dollar en de ST kost 1.499 dollar.