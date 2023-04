Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

iPhone-app niet beschikbaar in Nederland? Zo krijg je ‘m alsnog

In de App Store zijn heel veel apps beschikbaar voor Nederland, toch zijn er ook een paar die ons land overslaan. Gelukkig kun je die alsnog downloaden op je iPhone, maar dat gaat net even anders.

In de App Store vind je bijna elke app die je wil. WhatsApp, Gmail en Netflix zijn natuurlijk allemaal aanwezig. Toch is het woordje ‘bijna’ hier van belang. Soms wordt een populaire app namelijk eerst als test in een paar landen gelanceerd, of kiezen makers ervoor om ‘m helemaal niet wereldwijd te lanceren.

Buitenlandse iPhone-apps uit de App Store downloaden

Dat is natuurlijk flink balen als je die app echt wil hebben, bijvoorbeeld als je er een goede review over hebt gelezen in het Engels. Toch is er een mogelijkheid om sommige apps alsnog in Nederland te downloaden, maar dat moet je dat wel op een speciale manier aanpakken.

Er zijn natuurlijk verschillende oorzaken waarom een app niet in elk land beschikbaar is. Zoals we je al eerder vertelden kan het zijn dat de maker hier niet voor kiest. Dit kan bijvoorbeeld met licenties te maken hebben, of dat een app zich in een testfase begeeft.

Gelukkig is het in ons land niet het geval, maar het kan zijn dat overheden bepaalde apps verbieden. Denk bijvoorbeeld aan landen als Turkije of China. Dit kan zijn omdat een app bijvoorbeeld niet aan bepaalde voorwaarden voldoet, of dat er gewoon sprake is van censuur.

Download apps met nieuwe Apple ID op je iPhone

Gelukkig is dat allemaal gewoon te omzeilen op je iPhone. Je hebt hiervoor een ander Apple ID nodig en wij vertellen je in een aantal stappen precies hoe dat werkt.

Log uit op jouw eigen iPhone-account en maak een nieuwe aan Vul tijdens het aanmaken van een nieuw account een andere regio in waar de app wel beschikbaar is (bijvoorbeeld de Verenigde Staten) Verifieer jouw account door middel van de code die je krijgt in jouw e-mail Open de App Store. Hier wordt jouw betalingsvoorkeur gevraagd. Vul hierbij niets in Vul vervolgens een nepadres in de Verenigde Staten in als er om een adres gevraagd wordt. Wel moet je een correcte staat invullen (bijvoorbeeld Arizona) Rond vervolgens het proces af

Nu je deze stappen hebt gevolgd, kun je alle apps downloaden op je iPhone die beschikbaar zijn in de Verenigde Staten. Houd er wel rekening mee dat dit alleen gratis apps zijn, aangezien je geen betaalmode hebt toegevoegd, zoals een creditcard.

Verander de locatie van de App Store

Er is ook nog een andere manier als de voorgaande optie niet werkt. Hiervoor moet je de locatie van de App Store veranderen in jouw account. Dit is wel wat omslachtiger, aangezien je eerst jouw eventuele tegoeden nog moet opmaken die openstaan. Bovendien moet je ook rekening houden met abonnementen die je nog hebt lopen.

Open de App Store en klik op je foto aan de rechter bovenkant Klik vervolgens op je naam en e-mailadres Klik op land/regio Klik op het land dat je wil Voeg een lokaal adres toe

Toch is er ook een nadeel bij deze optie. Bij de eerste versie behoud je nog jouw Nederlandse account. Die raak je met de nieuwe optie echter kwijt aangezien die is omgezet tot het nieuwe land.

Het lijkt dus allemaal wat omslachtig, maar deze genoemde stappen zijn vrij simpel. Als je dus een app echt mist op je iPhone is dit een goede oplossing.