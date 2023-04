Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

De App Store Parels van week 14: Skyshowtime, Dark Noise en meer

Elke week lichten we bij One More Thing een aantal apps uit die niet zouden misstaan op je iPhone, iPad of Apple Watch. Voor jouw gemak zetten we deze App Store Parels aan het einde van de week nog even op een rijtje.

Van ondergewaardeerde streamingdiensten tot het maken van jouw eigen achtergrondgeluid, er was deze week weer veel te vinden op de App Store.

De App Store Parels van week 14 2023

Op onze iPhone konden we lekker video’s bewerken met CapCut, en op de iPad films en series bekijken op SkyShowtime. Met Dark Noise zet je de toon van je leven. Serializd maakt van jou een heuse serie-criticus, en uiteindelijk kun je dat nog wel eens uitwerken in audiovorm met Spotify for Podcasters. Lees hieronder meer.

#1 CapCut

Het bewerken van video’s, of dat nou is om online te plaatsen, gewoon voor de lol of om met je vrienden en familie te delen wordt met CapCut op je iPhone en iPad lekker makkelijk. De app bevat alle functies die je zou verwachten van een video-editor.

Daarbij zijn er ook de text-to-speech en speech-to-text functies waarmee respectievelijk stemmen en ondertiteling gegenereerd worden. Met een Pro-abonnement krijg je toegang tot Cloud opslag en meer effecten. Lees hier meer over de app.

#2 SkyShowtime

De iPhone- en iPad-app van SkyShowtime laat je een zeer brede catalogus aan films en series kijken. Met content van Universal, Dreamworks, Paramount en Nickelodeon is deze streamingdienst absoluut de moeite waard. En dat ook nog eens voor 7 euro per maand, of 55 euro voor een abonnement van een jaar. Lees het artikel van woensdag voor meer informatie.

#3 Dark Noise

Met Dark Noise kun je jouw eigen Soundscapes maken om even lekker mee te relaxen. Hoewel je een abonnement zult moeten afsluiten om het meeste uit de app te halen, helpt deze iPhone-app met het geluid geven aan jouw leven. De precieze prijzen zijn hier (onder andere) te lezen.

#4 Serializd

Als een soort Letterboxd voor series kun je met Serializd op je iPhone bijhouden welke afleveringen, seizoenen en series in het algemeen je gezien hebt. Vervolgens kun je ratings en lijstjes maken, en reviews schrijven om te delen met de community. Wat er nog meer mogelijk is met Serializd valt hier te lezen.

#5 Spotify for Podcasters

Om de week af te sluiten was daar deze iPhone-app die van iedereen een podcaster kan maken. Bewerk je podcasts waar je ook bent, met de mogelijkheid om er nog iets aan te verdienen ook. Om een completer beeld te krijgen van deze app kun je hier meer lezen.