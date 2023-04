Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

De App Store Parels van week 15: Arc, Habitica en wat nog meer?

Elke week lichten we bij One More Thing een aantal apps uit die niet zouden misstaan op je iPhone, iPad of Apple Watch. Voor jouw gemak zetten we deze App Store Parels aan het einde van de week nog even op een rijtje.

We hadden deze week een App Store Pareltje minder vanwege het paasfeest, maar dat mag de pret niet drukken. Alle parels glimmen namelijk nog net zo mooi als altijd.

Met Arc bouw je eigenlijk gewoon een eigen browser. JustWatch is de ideale compagnon op het gebied van streamingdiensten, met Habitica maak je van productiviteit een videogame en dankzij Canva kun je al jouw beste idee├źn visualiseren. En dat allemaal met iPhone-apps uit de App Store.

#1 Arc op je iPhone

Arc is de perfecte browser voor iedereen die van organisatie op zijn iPhone houdt. Daarbij is het de meest experimentele browser die je op het moment kunt vinden. Er is geen onderscheid meer tussen bookmarks en tabbladen, maar je kunt deze wel zelf een naam geven. Wil je nou meer weten over deze App Store Parel? Lees dan hier meer.

#2 JustWatch is de App Store Parel voor streaming

JustWatch is ideaal wanneer je door de bomen het bos niet meer ziet. Weet je niet meer of die ene serie nou op Netflix, Apple TV+ of toch Disney+ staat? Typ de titel gewoon in op JustWatch en de App Store Parel kijkt of deze te vinden is op ├ę├ęn van de diensten. Maar dat is niet alles, de iPhone-app zit bomvol met nog meer features.

#3 Habitica is het spel van jouw leven op je iPhone

Productief blijven is soms lastig, zeker met zoveel gave games die je nog wilt gaan spelen. Daarom maakt de iPhone-app Habitica juist daar een spelletje van. Door het verkrijgen van muntjes wanneer je taken volbrengt of een dagelijkse routine volhoudt, maakt Habitica productief zijn een verslavend spelletje.

#4 Met Canva uit de App Store wordt jij een grafisch ontwerper

Met Canva op je iPad (of iPhone) kun je op een simpele manier de idee├źn in je hoofd in beeld brengen. Dankzij een groot aantal templates en verdere visuele elementen (die met een Pro-abonnement) nog verder worden aangevuld is dit een toffe app om vanuit de App Store binnen te halen.