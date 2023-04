Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

App Store Parels: net zo fit worden als Chris Hemsworth dankzij Centr

Elke dag zoeken we het internet af om de leukste apps uit de App Store te vinden voor je iPhone, iPad of Apple TV. Na Thor: Ragnarök weer eens een keer gekeken te hebben, wil OMT-redacteur Dunke van Boekel jullie graag even spreken over Centr.

Om een Marvel superheld te worden zul je toch echt een flink aantal kilo’s aan spieren moeten kweken. Chris Hemsworth (die Thor speelt in die Marvel-films) weet dat als geen ander, en dankzij App Store Parel Centr voor jouw iPhone kun jij in zijn voetsporen treden.

De workouts van Thor, vanaf je iPhone

Centr is dus een iPhone-app die je helpt met gezonder leven, met ondersteuning van het team dat ook Chris Hemsworth begeleidt. De App Store Parel biedt helpt je op het gebied van gezondheid, fitness en mentaal welzijn.

Je kiest met deze iPhone-app zelf wat je doelen zijn, waarna Centr jou in de wekelijkse planner laat zien wat je die week allemaal kunt doen om die doelen te bereiken. De App Store Parel biedt dan ook speciale programma’s aan die variëren van lengte. Overigens is de app ook compatibel met HealthKit op je Apple Watch. Zo houdt de App Store Parel bijvoorbeeld je workout bij en leest deze je hartslag af.

Naast trainingen op het gebied van fitness biedt de iPhone-app je ook een flink aantal recepten aan die aansluiten op je doelen. Of je nou wil aansterken, afvallen of gewoon op zoek bent naar een gezonde snack. De meditatieve opties van Centr zouden dan weer zorgen voor rust in het brein, in plaats van de maag.

Wat mag Centr kosten?

Met zo’n grote naam als Chris Hemsworth die aan de iPhone-app vast zit, vraag je je vast af wat dat Centr mag kosten. De abonnementen zien eruit als volgt: 120 euro per jaar, 60 euro per kwartaal of maar liefst 30 euro per maand.

Ben jij nou bereid om zo’n bedrag neer te leggen voor deze App Store Parel? Dan kun je Centr vandaag nog op je iPhone installeren en wie weet speel jij uiteindelijk een nieuwe Marvel-held.