Leven als een CEO: het intrigerende ochtendritueel van Apple’s Tim Cook

Tim Cook is al een lange tijd de CEO van Apple. Al die jaren heeft de topman een bijzonder ochtendritueel wat velen hem niet na zouden doen. Altijd al willen leven als de baas van een groot bedrijf? Cook doet een boekje open.

Als topman van het grootste bedrijf ter wereld heeft Tim Cook een enorme verantwoordelijkheid en ontzettend veel werk. Desondanks start de Apple-baas elke dag met een ritueel waarvan je denkt dat hij er geen tijd voor heeft.

Tim Cook vertelt over zijn ochtendritueel

Tim Cook geeft niet zo vaak interviews, dus als er eentje is, zetten we onze oren goed open. Dit keer mocht GQ hem interviewen en in dat gesprek doet de Apple CEO een bijzondere onthulling over zijn vaste ochtendritueel.

Zit je te balen als je vroeg op moet voor je werk? Dan moet je maar eens goed kijken naar Tim Cook. Zijn werkdag begint al om 5.00 uur ’s ochtends. Dan pakt hij zijn iPhone, iPad of MacBook erbij en begint te lezen.

Je zou denken dat het vooral e-mails zijn van Apple-medewerkers die aan hem moeten rapporteren, maar niets is minder waar. Tim Cook begint elke ochtend namelijk met lezen van berichten van klanten en reviews.

Dit is waarom de Apple-CEO dat doet

In het interview laat Tim Cook weten dat het hem blij maakt om die berichten te lezen. Zo komt hij te weten wat voor impact de Apple-producten hebben op de levens van klanten. “Als je, zoals wij, bezig bent met het creëren van technologie, wil je weten wat het doet en hoe mensen er op reageren.”

Tijdens het interview licht hij er een speciaal verhaal uit over een klant die een iPhone 14 heeft gekocht. De gebruiker was dankbaar voor de crashdetectie nadat de bestuurder van een auto een toeval kreeg.

Natuurlijk is niet alles positief. Soms krijgt Tim Cook ook negatieve berichten over Apple-producten en dat vindt hij zeker niet erg. Dat helpt Apple weer om producten te verbeteren.

Stuur je dus een e-mail naar Apple over je iPhone? Dan kan het dus zomaar zijn dat Tim Cook ‘m leest en ook nog eens een antwoord terug kan sturen.