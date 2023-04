Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Geen zin om Sonos aan te schaffen? Deze alternatieven zijn zeker de moeite waard

Wij houden van Sonos. De speakers van het bedrijf zijn van hoge kwaliteit en door er meerdere samen te zetten krijg je een fantastische geluidsinstallatie. En het bedrijf is nog lang niet klaar, recentelijk brachten ze nog twee nieuwe speakers uit.

Toch is competitie waardevol, zeker voor een product dat al zo goed ontvangen wordt. Maar welke opties zijn er tegenover de huidige koning van multi-room geluid?

Om jou te helpen navigeren tussen de vele opties die de wereld van speakers aanbiedt als alternatieven van Sonos hebben wij hier een lijstje voor je samengesteld. Bekijk de opties hieronder.

#1 HomePod is Apple’s Sonos

Apple kwam al jaren geleden met de eerste HomePod, maar de verkoop viel toentertijd tegen. Nu heeft het bedrijf de HomePod 2023 en HomePod Mini in de aanbieding voor iedereen die Sonos wil, maar dan specifiek van Apple.

De HomePod 2023 gaat je 349 euro kosten en bevat ondersteuning voor Siri. Ook past de speaker zich automatisch aan, aan de akoestiek van de kamer waarin deze geplaatst is, zodat je altijd de beste kwaliteit geluid hebt. De Homepod werkt wel alleen samen met Apple-apparaten en heeft geen Bluetooth-capaciteiten. Net als de Sonos kan je twee HomePods koppelen voor stereo geluid.

#2 Audio Pro

De catalogus aan producten van Audio Pro is net als bij Sonos vrij uitgebreid. Van compacte speakers tot de grotere bars die je naast de tvkan zetten, de keuze is in ieder geval reuze. Daarbij hebben een groot deel van de Audio Pro-speakers de mogelijkheid om te verbinden met Bluetooth. Met Audio Pro kun je dus zeker een goede multi-room geluidsinstallatie bij elkaar schrapen.

#3 Klipsch maakt Sonos bang

Bij Klipsch ben je aan het juiste adres als je plannen hebt voor een heuse thuisbioscoop. Geluid is daarin natuurlijk hartstikke belangrijk, en met dit Sonos-alternatief haal je goede kwaliteit in huis. Ze zijn wellicht niet zo subtiel als wat je van Sonos kunt verwachten, maar als je van een bombastische geluidservaring houdt is een blik werpen op Klipsch aan te raden.

#4 Denon

De meeste producten van Denon maken gebruik van het zogenaamde HEOS-platform. Hiermee worden de speakers gelinkt, zodat je net als met Sonos-apparaten synchroon naar muziek kan luisteren door je hele huis. Hoewel de kwaliteit van het geluid niet op het niveau van Sonos zit, heb je met Denon toch een zeer solide alternatief in handen.

#5 Bluesound

En dan is daar het laatste Sonos-alternatief. Ook Bluesound is een interessante speler binnen de wereld van multi-room speaker installaties. Met Bluetooth en ondersteuning voor vele streamingdiensten via de app zit je hier wel goed. Dat is, zolang je het kan betalen. Een Pulse M-speaker kost al snel 549 euro.