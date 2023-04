Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Waarom de batterij van je iPhone sinds vorige week sneller leeg is

Een week nadat Apple zijn meest recente iOS-update uitrolde, komen er steeds meer klachten over de iPhone boven water. Met name de batterij zorgt bij veel gebruikers voor teleurstelling.

Heb jij sinds de iOS 16.4-update van vorige week het gevoel dat je iPhone sneller leeg is? Wees niet bang! Je bent zeker niet de enige en Apple werkt naar verluidt aan een oplossing.

iPhone dankzij iOS 16.4 stukje sneller leeg

Waar de iOS 16-update van vorig jaar de batterijduur van de iPhone aanzienlijk wist te verlengen, lijkt de iOS 16.4-update van vorige week het tegenovergestelde te doen. Gebruikers klagen sinds vorige week al over een gereduceerde accuduur, maar nu hebben we ook de cijfers om het daadwerkelijk te verifiëren.

YouTube-gebruiker iAppleBytes nam na de klachten de proef op de som en komt in zijn meest recente video tot een pijnlijke conclusie. De nieuwe iOS 16.4-update zorgt ervoor dat de batterij van de iPhone 13, 12, 11, XR en 8 minder lang meegaat dan voorheen.

Het verschilt per apparaat hoe groot de impact van de update is, maar het is een feit dat alle modellen er last van hebben. De iPhone 12 heeft bijvoorbeeld een gereduceerde accuduur van zo’n 12%, terwijl de iPhone 13 een daling van 11% heeft.

De afgelopen week heb ik zelf, met mijn iPhone 14 Pro, wel enig verschil gemerkt. Al is de impact, naar mijn idee, niet zo groot als bij de modellen van 2022 en 2021.

Vervelend, maar update is toch een must

In dergelijke gevallen zouden we gebruikers die de nieuwe update nog niet hebben geïnstalleerd, aanraden de nieuwe softwareversie nog even uit te stellen. Maar helaas is de meest recente iPhone-update te belangrijk om dat advies te geven.

Er zijn namelijk talloze kwetsbaarheden die dankzij deze update opgelost worden. Deze zitten bijvoorbeeld in diensten als iCloud, de Agenda-app of zelfs de Neural Engine. Kwaadwilligen kunnen middels deze weg gemakkelijk met je gegevens aan de haal, dus is het wel echt de moeite om de update te installeren.

Klinkt misschien niet ideaal, maar de kans dat Apple (gezien het verleden) aan een oplossing werkt, is groot. Haal de update dus gewoon binnen en leef heel even met een verminderde accuduur. Dat is minder erg dan de kwetsbaarheden die zich in iOS 16.3.1 bevinden.