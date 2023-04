Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

One More Deal: zo heb je nu extra voordelig de Apple Watch Ultra

Wekelijks zoeken bij One More Thing speciaal voor jou naar de beste aanbiedingen. Deze week de Apple Watch Ultra, die nu extra voordelig is bij Amazon.

Afgelopen jaar baarde Apple opzien door niet twee, maar drie nieuwe smartwatches op de markt te brengen. De nieuwste telg in de familie is de Apple Watch Ultra. Dit is meteen ook het duurste horloge ooit uit de geschiedenis van het bedrijf. Toch is die nu nog goedkoper bij Amazon.

Apple Watch Ultra met hoge korting

Vraag je echt het uiterste van je smartwatch? Dan kom je vrijwel meteen uit bij de Apple Watch Ultra. Dit robuuste horloge is niet alleen ijzersterk, maar levert ook nog hoge prestaties. Als je je regelmatig onder water begeeft, of juist hoog in de bergen, deze gadget bij Amazon houdt je altijd bij de tijd.

Om het gewicht zo laag mogelijk te houden, maar de smartwatch toch sterk te maken, heeft Apple gekozen voor titanium. Dat is licht, robuust en roestbestendig. De Digital Crown aan de zijkant is groter gemaakt door Apple, zodat je zelfs met handschoenen aan ‘m makkelijk bedient.

De Apple Watch Ultra, die je nu bij Amazon haalt, heeft het grootste en helderste scherm ooit, met een piek van 2000 nits. Daarnaast is deze ook twee keer groter dan elke andere Apple Watch.

Daarnaast heeft de smartwatch ook nog een extra knop. Hiermee krijg je meteen toegang tot een bepaalde functie die je instelt. Dit kan bijvoorbeeld een work-out zijn, maar ook Spotify.

Zo veel betaal je nu bij Amazon

Normaal is een prijs van 998,75 euro flink prijzig, maar dat kan nu dus goedkoper bij Amazon. Bij de elektronicagigant betaal je nu ruim 100 euro minder. Voor 879,95 euro hangt de Apple Watch Ultra om jouw pols.

Wil je meer weten over het horloge? Lees dan dit artikel van mijn collega Mark die er alles over vertelt.