De Apple TV+ film die Ted Lasso afgelopen week van de troon stootte

Nu het derde seizoen van Ted Lasso te zien is blijft de populaire komedie de kijkers van Apple TV+ voor zich te winnen. Toch lijkt het erop dat er afgelopen week interesse was voor een ander pareltje: Tetris. OMT-redacteur Dunke van Boekel vertelt je alles.

Jawel, de film over hoe dat spel met de vallende blokjes uiteindelijk naar de westerse markt is gekomen heeft velen geïntrigeerd. Ted Lasso, normaliter het paradepaardje van Apple TV+, moest dus even genoegen nemen met een tweede positie.

Tetris is de nieuwe hit van Apple TV+

De gegevens die aantonen dat Tetris deze week meer werd bekeken dan Ted Lasso komen van Reelgood. Deze website (die overigens ook iets weg heeft van JustWatch) laat zien dat Tetris op nummer drie van vorige week staat. De Apple TV+-original staat op nummer drie, achter de Netflix-series Beef en The Night Agent.

Ted Lasso staat op nummer acht, en is dus ingehaald door Tetris als de populairste original. Niet dat ze daar bij Apple TV+ over zullen klagen, twee projecten in de wereldwijde top tien van meest bekeken films en series is een zeer fijne prestatie.

De Tetris-film volgt het verhaal van hoe de Nederlandse Henk Rogers (Taron Egerton) de puzzel-game naar het westen heeft gebracht. Het spel werd namelijk ontwikkeld in Rusland, wat voor problemen zorgde. (Zo zijn er nog meer interessante feitjes over Tetris, overigens.)

Komt Ted Lasso terug voor de troon?

Of Tetris ook deze en aankomende weken boven Ted Lasso zal staan valt nog te bezien. Laatstgenoemde is natuurlijk een serie waarvan er elke week weer een nieuwe aflevering op Apple TV+ staat, waar Tetris een film is die vooral rondom de release veel aandacht zal krijgen.

Als het op series aankomt blijft Ted Lasso natuurlijk nog aan de top van wat Apple TV+ aanbiedt, en we gaan nu pas de laatste helft van het derde seizoen in. Het succes van de Tetris-film is daarentegen toch wel noemenswaardig.