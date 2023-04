Apple trekt de stekker uit populaire diensten op oudere iPhones

Eigenaren van oudere iPhones: opgepast. Apple is van plan populaire online diensten helemaal geen ondersteuning meer te geven. Het bedrijf is dus klaar met apparaten die draaien op oudere software. Heeft dat grote gevolgen?

Je kunt veel vinden van Apple, maar het is bewonderenswaardig dat het nog zo lang zijn eigen apps bleef ondersteunen op oude iPhones, zelfs als die geen updates meer konden draaien. Maar daar komt volgens lekker StellaFudge nu toch echt verandering in.

Mensen met oudere iPhones herkennen dit vast: sommige apps van derde partijen weigeren alle dienst na een update (of kunnen zelfs helemaal niet meer updaten). Een goed voorbeeld is WhatsApp, dat niet meer werkt op iPhones 5 en 5S.

Dat is niet verwonderlijk, omdat app-makers met nieuwe functies komen die simpelweg meer rekenkracht nodig hebben. En het maken van verschillende versies voor verschillende type iPhones is gewoon niet te betalen, of technisch gezien zelfs onmogelijk.

Apple daarentegen heeft voor een aanzienlijke tijd nog altijd populaire diensten ondersteund zoals iMessage (werkt vooralsnog op een iPhone 3GS) of FaceTime, dat nog altijd draait op een iPhone 4. De enige uitzondering, volgens de lekker, is iCloud.

Die pret is waarschijnlijk nu voorbij. Volgens Stella Fudge stopt Apple met deze diensten voor alle iPhones die nog iOS 11 draaien. De laatste telefoon die deze update kreeg, was de iPhone 5S die uit 2013 stamt.

As of early May, access to Apple services, with the exception of iCloud, will stop working on devices running:

– iOS 11-11.2.6

– macOS 10.13-10.13.3

– watchOS 4-4.2.3

– tvOS 11-11.2.6

You'll likely receive notification prompting you to update

— Stella – Fudge (@StellaFudge) April 5, 2023