Kunstmatige Arie Boomsma mogelijk volgende grote Apple-project

Een personal trainer kost bakken met geld. Al helemaal als je Arie Boomsma wil natuurlijk. Apple werkt aan een opvallend alternatief dat je ook nog eens geld gaat besparen.

Apple is namelijk bezig aan een interessant project wat alles te maken heeft met AI, oftewel kunstmatige intelligentie. Nee, het is geen ChatGPT-alternatief, want dit heeft allemaal te maken met training en lichaamsbeweging. Een soort digitale Arie Boomsma.

Arie Boomsma op je iPhone?

Apple is natuurlijk geen vreemde als het gaat om lichaamsbeweging. Met de Apple Watch zet het al vol in op gezond. Bovendien heeft het in het verschillende landen de abonnementsdienst Fitness+ waarmee ook oefeningen gedaan kunnen worden.

Binnenkort moet het nog een stap verder gaan. Volgens het betrouwbare Bloomberg is Apple bezig met een project met de naam Quartz. In dit project koppelt het bedrijf verschillende gegevens samen die door middel van AI jou gaan helpen om nog beter te trainen. Een soort digitale Arie Boomsma dus.

Deze digitale Arie Boomsma geeft je voedings-, fitness- en slaaptips zodat je nog beter en gezonder wordt. Iets wat niet heel moeilijk lijkt, aangezien je deze gegevens al kunt zien in de Gezondheid-app als je er verschillende andere apps mee gekoppeld hebt. AI zorgt er dus voor dat al die gegevens omgevormd worden tot handig trainings- en voedingsadvies.

Volgens Bloomberg hoeven we niet heel lang te wachten. Het medium vertelt dat Apple de digitale Arie Boomsma volgend jaar wil introduceren, al houdt het nog wel een slag om de arm.

Apple komt met nog meer functies voor de Gezondheid-app

De digitale Arie Boomsma is niet het enige wat Apple wil doen op het gebied qua gezondheid. In hetzelfde document van Bloomberg staat ook dat het bedrijf de Gezondheid-app naar de iPad wil brengen. Het moet onderdeel worden van iPadOS 17. Hierdoor moet het nog makkelijker worden om gezondheidsinformatie te delen tussen arts en pati├źnt.

Maar Apple gaat niet alleen je lichamelijke gezondheid in de gaten houden. Ook de psychische gezondheid krijgt meer aandacht in de Gezondheid-app. Er komt een speciale emotietracker. Daarin kunnen gebruikers hun eigen stemming dagelijks registreren en vragen beantwoorden. Hiermee kunnen periodes met elkaar worden vergeleken.

Apple is daarnaast al een tijd bezig met een niet-invasieve glucosemonitor. Hierin lijkt het bedrijf vorderingen te hebben gemaakt. Het zou natuurlijk heel fijn zijn als diabetespati├źnten niet meer hoeven te prikken om hun bloedsuikermeting te doen.

Kortom, Apple laat je nog gezonder bewegen, waardoor je de echte Arie Boomsma niet meer nodig hebt.