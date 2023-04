Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple en Disney als een bedrijf: krankzinnig idee minder gek dan je denkt

Apple en Disney zijn twee van de grootste bedrijven ter wereld. Jarenlang zaten ze niet in elkaars vaarwater, maar met de komst van Apple TV+ is dat inmiddels veranderd. Kunnen de twee reuzen fuseren tot een enorme gigant?

De laatste maanden noemen beursanalisten het een kans als Apple en Disney met elkaar zouden fuseren tot een groot bedrijf. Het zou de waarde ten goede komen. Toch lijken de twee daar op dit moment niet mee bezig te zijn. Maar een rare gedachte? Nee, dat is het zeker niet.

Disney en Apple: een gouden combinatie?

Het zou de grootste fusie ooit zijn: Apple samen met Disney. Waarschijnlijk zal het tot veel tegenstand van buitenaf leiden, omdat er een megabedrijf ontstaat, maar financieel experts zien grote voordelen voor de omzet en winst. Zo vertelde Needham-analist Laura Martin dat het Apple 15 tot 25 procent meer waard maakt als het gebeurt.

Dat geld is natuurlijk interessant voor aandeelhouders, maar schieten de bedrijven er echt wat mee op? Al jaren is er een goede band tussen Disney en Apple. Dat heeft alles te maken met Steve Jobs. Hij was grootaandeelhouder in Pixar, de studio die je wellicht kent van Finding Nemo en Toy Story.

De studio werd uiteindelijk in 2006 verkocht aan Disney, waarna Steve Jobs lid werd van de raad van bestuur van het bedrijf. Hij bleef in deze functie, naast de werkzaamheden voor Apple, tot zijn dood in 2011.

Lange tijd dacht niemand aan een fusie tussen Disney en Apple, ze richtten zich tenslotte allebei op andere takken. De iPhone-maker was natuurlijk totaal niet bezig met series en films en de enige gadgets die Disney hooguit wil ontwikkelen zijn lightsabers en Mickey Mouse-knuffels.

Apple en Disney zijn inmiddels concurrenten

Met de komst van Apple TV+ is echter alles veranderd. In één keer zijn de twee bedrijven concurrenten. Ondanks de goede band hebben Disney+ en Apple TV+ nooit met elkaar samengewerkt.

Toch had het zomaar gekund, volgens oud-Disney-CEO Bob Iger. Hij schreef in zijn biografie The Ride on a Lifetime: “Ik geloof als Steve Jobs nog leefde, we onze bedrijven zouden hebben samengevoegd. Of in ieder geval de mogelijkheid echt hadden besproken.”

Toch ligt een fusie of overname niet echt helemaal in lijn tussen de bedrijven. De grootste overnames van Disney zijn filmmaatschappijen geweest als Marvel, Lucasfilm en 21st Century Fox.

Apple doet daarentegen nauwelijks overnames met grote bedragen. De grootste dateert uit 2014 met Beats voor 3 miljard dollar. Dit was ook een vrij logische stap. Niet alleen maakt Beats hoofdtelefoons, ook had het een eigen streamingdienst. Iets wat Apple wilde gebruiken en waar Apple Music dus uit voort is gekomen.

Een mega-overname of fusie

Die 3 miljard dollar is een schijntje vergeleken met de waarde van The Walt Disney Company. Deze heeft een waarde van 182,56 miljard dollar.

Apple heeft nu de kennis rondom streamingdiensten niet meer nodig. Met TV+ heeft het al een eigen platform en het heeft al flink wat grote namen aan de dienst gekoppeld. Desondanks kunnen de bedrijven elkaar wel accelereren. Denk bijvoorbeeld aan VR/AR waar het bedrijf uit Cupertino nu mee bezig is.

Er kan echter niet vanuit gegaan worden dat een overname een automatisch succes wordt. Soms lijkt een fusie tussen twee bedrijven een ideale match, maar valt het toch tegen. Dat kan allerlei redenen hebben.

Toch zou het dus zomaar zo kunnen zijn, al lijken de bedrijven dat tot nu toe nog niet te willen. En raar, nee dat is het dus zeker niet, gezien de vriendschappelijke band tussen Apple en Disney.