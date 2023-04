Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple lijkt begeerde iPhone komende twee jaar links te laten liggen

Apple lijkt voorlopig niet van plan om de vierde generatie van de iPhone SE op de markt te brengen. Een betrouwbare bron, analist Ming-Chi Kuo, meldt vandaag dat het toestel de komende twee jaar niet op de planning van het bedrijf staat.

Naast het feit dat we dus geen spectaculair ontwerp hoeven te verwachten, hebben fans van de serie ook echt nog even geduld nodig.

Apple wacht met begeerde opvolger iPhone SE

Ming-Chi Kuo heeft vandaag veel te melden over de vierde-generatie iPhone SE. Waar hij begon met het ontwerp van de telefoon, spreekt de betrouwbare analist nu over zijn lancering.

Wat dat eerste betreft is het duidelijk dat Apple het ontwerp van de iPhone 14 niet gebruikt voor zijn goedkopere smartphone. Eerder dacht Kuo dat dit wel het geval zou zijn en consumenten, relatief goedkoop, aan de haal konden gaan met een 6.1-inch beeldscherm.

Hoe jammer dat wellicht ook kan zijn is er, wat de nieuwe informatie betreft, niets meer om ons druk over te maken. Volgens Ming-Chi Kuo hoeven we de iPhone SE (vierde-generatie) voorlopig echt niet te verwachten. Het toestel komt in ieder geval niet voor in Apple’s plannen voor 2024 en 2025.

Mocht het Amerikaanse bedrijf de wens hebben om een opvolger uit te brengen, dan zal 2026 dus pas het jaar zijn dat we hem ook echt te zien krijgen. Officieel is die informatie natuurlijk niet, dus neem het wel met een korreltje zout.

­čžÉ Wie is Ming-Chi Kuo? Ming-Chi Kuo is een analist bij TF International Securities en tevens ├ę├ęn van de meest betrouwbare bronnen op het gebied van Apple en al zijn producten. Een 100% score heeft hij niet, maar als Kuo het zegt is de informatie op z’n minst serieus te nemen.

Tijdlijn van een Apple’s geliefde smartphone

Hoewel de iPhone SE niet de meest spannende smartphone uit het arsenaal van Apple is, zijn er wel heel veel mensen die ervan genieten. De SE, wat staat voor Special Edition, combineert al jaren een ouder ontwerp met nieuwe specificaties.

Het meest recente model, de derde-generatie, is bijvoorbeeld voorzien van het ontwerp van de iPhone 8. Onder de motorkap treft men echter wel de A15 Bionic-chip aan voor optimale prestaties.

Een concept waarvan zijn succes inmiddels wel bewezen is. Apple bracht op dit gebied de volgende toestellen uit:

iPhone SE | 2016

iPhone SE (tweede-generatie) | 2020

iPhone SE (derde-generatie) | 2022

iPhone SE (derde-generatie) is een genot

Hoewel er weinig creativiteit gepaard gaat met de iPhone SE, is de smartphone dus wel echt een genot om te gebruiken. Vorig jaar heb ik persoonlijk genoten van mijn tijd met de smartphone.

Ben jij benieuwd wat ik er destijds over te zeggen had en waarom het toestel naar mijn idee zo goed is? Lees dan zeker even de onderstaande review: