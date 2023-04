Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Amazon lekt Apple’s Beats Studio Buds+ uit die wel erg lijken op Nothing

Wil je de nieuwe Beats Studio Buds+ van Apple hebben? Dat kón. Amazon lekte namelijk de nieuwe oordoppen uit én je kon ze al kopen. Nogal ‘whoops’ van Amazon, want feitelijk zijn de nieuwe buds pas te koop vanaf 18 mei en nog helemaal niet aangekondigd door Apple. En er is een verrassing: ze lijken wel erg op Nothing Ears (2).

Geheimen houden gaat Apple de laatste tijd niet goed af. Zo weten we al van de hoed en de rand over de VR/AR headset (Reality Pro) en de iPhone 15 Ultra. Het hele One More Thing-principe is wel een beetje verdwenen. Zo ook met de nieuwe Beats die nu opdoken op Amazon, met een flink aantal details.

Beats Studio Buds+ van Apple zijn gewoon Nothing

Amazon heeft waarschijnlijk een medewerker die op ‘publiceer’ heeft gedrukt. Dat kan de beste overkomen (zoals ik), maar in dit geval is het extra pijnlijk. Deze Beats Studio Buds+ zijn namelijk nog niet aangekondigd. En toch hebben een aantal mensen deze geheime oordoppen kunnen kopen.

We weten door dit kleine foutje meteen een paar belangrijke zaken. Zo gaan de Buds 169 dollar kosten. En een saillant detail: ze lijken verdraaid veel op de Nothing Ear (2). De nieuwe Beats zijn namelijk transparant. Mocht je dat niet een toffe look vinden: ook zwart en ‘ivoor’ zijn beschikbaar.

Amazon verklapt oordoppen die een heel eind zijn gekomen

Beats is altijd een B-merk geweest van Apple. Maar deze Buds zijn sterk verbeterd en richten zich op de sportieve gebruiker, ten opzichte van de AirPods Pro. B-merk of niet: de specs mogen er wel zijn.

De nieuwe Beats Studio Buds+ hebben bijvoorbeeld microfoons die drie keer groter zijn dan zijn voorganger. Ze geven ook wijzigingen aan qua geluid met betrekking tot luchtventilatie. Ook zal de Studio Buds+ volgens de specs tot wel 1,6 keer zo veel actieve ruisonderdrukking hebben, en tot twee keer verbeterde transparantiemodus bieden ten opzichte van de eerste Studio Buds.

Daarnaast hebben ze een langere batterijduur, waardoor de Studio Buds+ maximaal 36 uur luistertijd krijgen met de meegeleverde USB-C-oplaadcase. Een flinke stap vooruit in vergelijking met 24 uur voor de originele Studio Buds, aldus de informatie van Amazon.

Zwemmen met je Beats Buds van Apple dankzij Amazon?

De Beats Studio Buds+ hebben nu ook een waterdichtheidcertificaat gekregen. De Buds hebben IPX4. Dat betekent dat ze tegen water en stof kunnen. We zouden er alleen niet mee gaan zwemmen, want dan is IPX7 wel een vereiste.

🎧 Wat is nu eigenlijk Beats? In 2014 kocht Apple Beats Electronics op voor drie miljard dollar. Beats, opgericht door Dr. Dre en Jimmy Iovine, was oorspronkelijk een koptelefoonfabrikant dat bekend stond om zijn flinke bas. Apple gebruikte de merknaam en technologie om zijn eigen productlijn uit te breiden en introduceerde later de Apple Music streamingdienst in 2015.

Overigens worden deze nieuwe Beats Studio Buds+ geleverd met rubberen dopjes in de maten XS, S, M en L. En mocht je een Android-telefoon hebben; ze werken ook met die OS.

De Beats Studio Buds+ zijn (los van transparantie) overigens niet echt een verrassing. Er werd al code ontdekt in iOS 16.4 afgelopen maand die de nieuwe oordoppen verklapten.

Dus voor een prijskaartje van ‘slechts’ 169 dollar krijg je best wel waar voor je geld.