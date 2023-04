Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

De AirPods-wijziging die Apple toch echt door lijkt te voeren (maar…)

Doet Apple het wel, of toch niet? Dat was de vraag die de afgelopen maanden gesteld werd met betrekking tot de AirPods. Een USB-C-aansluiting is dankzij de EU vanaf 2024 verplicht, maar wanneer Apple daaraan gehoor zou geven was nog de vraag. Tot nu.

Als we de bekende en betrouwbare bron ShrimpApplePro mogen geloven, komen de veelbesproken AirPods er nu toch echt aan. Het Amerikaanse bedrijf heeft een nieuwe versie van de oordopjes in productie.

Veelbesproken Apple AirPods toch in productie

Hoewel Apple vanaf volgend jaar verplicht is over te stappen op USB-C, gingen er verhalen dat het Amerikaanse bedrijf het dit jaar nog bij de Lightning-poort zou houden. In ieder geval voor de vernieuwde AirPods die het in 2023 nog op de markt zou brengen.

Vandaag trekt ShrimpApplePro dat in twijfel, door aan te kaarten dat Apple nu toch echt met een USB-C-aansluiting zal komen. Het gaat in dit geval om de tweede generatie AirPods Pro, waarbij de oplaadcase voorzien wordt van een vernieuwde aansluiting.

Wie tussen nu en eind september de recente draadloze oordopjes aanschaft, zou op een bepaald punt zomaar eens een variant kunnen krijgen met een USB-C-aansluiting. Alleen de Pro-modellen zullen daarmee uitgerust worden.



Also USB-C MFI cables and Earpods are in mass production for a while is the best proof that it’s happening. — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) April 27, 2023

Wat is de ‘maar’?

Helaas is er wel een ‘maar’ aan dit hele verhaal. Volgens een andere betrouwbare bron, Ming-Chi Kuo, klopt het dat de tweede generatie AirPods Pro voorzien wordt van een vernieuwde case. Hij is echter wel bang dat dit specifieke model daarin uniek is.

Apple lijkt namelijk niet van plan te zijn om de overige modellen te voorzien van USB-C, in ieder geval nog niet op dit moment. De kans dat het Amerikaanse bedrijf volgend jaar nieuwe modellen uitbrengt is groot, maar de huidige modellen krijgen dus geen update.

Niet alleen de Apple AirPods

Vanaf volgend jaar moet Apple dus een overstap maken en daarbij gaan er dus een aantal producten fysiek veranderen. Apparaten zoals de iPad hebben de overstap naar USB-C al enige tijd geleden gemaakt, maar de iPhone leunt anno 2023 nog altijd op Lightning.

🧐 Waarom moet Apple overstappen? De Europese Unie laat vanaf 2024 een nieuwe wet ingaan die ervoor zorgt dat er één standaard komt op het gebied van oplaadkabels. Die standaard is USB-C en zorgt er dus voor dat Apple zijn Lighting-poort in de prullenbak kan gooien.

De iPhone 15 zal de eerste Apple-smartphone worden die gebruik gaat maken van USB-C, net als de bijbehorende accessoires. Sterker nog: er gaat nu een gerucht dat de Pro-modellen zelfs Thunderbolt ondersteunen.

Hoe dat er daadwerkelijk uit komt te zien, zal de tijd ons leren, maar dat Apple op dit moment weinig keuze heeft, staat vast.