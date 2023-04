Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

App Store Parels: Zonder moedigt jouw innerlijke verkenner aan

Elke dag zoeken we het internet af om de leukste apps uit de App Store te vinden voor je iPhone, iPad of Apple TV. Tijdens deze ontdekkingstocht stuitte OMT-redacteur Dunke van Boekel op Zonder, een app die jou aanmoedigt de wereld te verkennen.

Via films, series maar ook sociale media zien we de hele dag de mooiste locaties van onze planeet voorbij komen. Zonder is namelijk de App Store Parel die een spelletje maakt van jouw reizen.

Zie je reis in op je iPhone met deze App Store Parel

Je Zonder-profiel wordt gedefinieerd door het paspoort dat je binnen de iPhone-app krijgt. Hierop staat informatie als hoeveel plekken je bezocht hebt, maar ook het aantal landen, steden en hoeveel kilometers je nou uiteindelijk gereisd hebt. Die plekken die je kunt bezoeken variëren van restaurants en cafés tot monumenten of andere historische locaties. In het tabblad ‘Explore’ van de App Store Parel staat dan ook een kaartje met nabijgelegen plekken die je kunt bezoeken.

Als je dan ook daadwerkelijk zo’n plek bezoekt komt het game-aspect van de App Store Parel naar boven. Door bijvoorbeeld een restaurant binnen te wandelen verdien je XP, waardoor je weer levels krijgt en op het leaderboard terecht kan komen. Daarbij voegt dit dan weer toe aan de ranking van de stad waar je bent. Gewoon een beetje rondlopen met je iPhone en genieten van de steden dus.

Wat je nog meer kunt doen met deze iPhone-app is jouw reizen inzien en delen. Als je een plek hebt bezocht komt die in een tijdlijn te staan. Zo zie je wanneer je nou precies wat hebt gedaan. Deze reizen kun je vervolgens ook publiekelijk of privé delen. De App Store Parel heeft dus ook een heus sociaal aspect wat het nog leuker maakt.

Waar gaat dat naartoe?

Om je nog wat motivatie te geven om op pad te gaan zijn er ook regelmatig evenementen in de iPhone-app waarbij je bepaalde plekken kunt bezoeken voor meer punten of iets dergelijks. Of een specifiek evenement in jouw woonplaats.

Wat ook leuk is aan Zonder: de iPhone-app is geheel gratis te gebruiken. Geen abonnement of iets dergelijks, je richt je gewoon op je reis en wat je allemaal gaat beleven. Dat kan allemaal met deze App Store Parel.