De App Store Parels van week 16: Centr, Shortify en nog meer!

Elke week lichten we bij One More Thing een aantal apps uit die niet zouden misstaan op je iPhone, iPad of Apple Watch. Voor jouw gemak zetten we deze App Store Parels aan het einde van de week nog even op een rijtje.

Of je nou op reis gaat, effectiever voor je huisdier wilt zorgen of geen zin hebt om allerlei lange artikelen te lezen, deze App Store Parels op je iPhone komen vast en zeker goed te pas.

5 magistrale apps voor je iPhone

Met Centr van Chris Hemsworth kun jij net zo fit worden als de Thor acteur. Zonder beloont jouw avontuurlijke instincten wanneer je in nieuwe steden komt, Flockr assisteert met het onderhouden van jouw trouwe viervoeter en Shortify maakt samenvattingen van lange artikelen of video’s. En met Discord kom je in contact met mensen van over de hele wereld.

#1 Centr op je iPhone maakt je topfit

Met deze App Store Parel op je iPhone zie je er dankzij het team van Chris Hemsworth straks zelf misschien wel uit als de man zelf. De app biedt gepersonaliseerde trainingen en recepten aan, en een aantal opties tot meditaties. Het mag wel iets kosten, maar Centr is zeker de moeite waard.

#2 Zonder is de App Store Parel waar je mee wilt reizen

Als je vaak op reis gaat of daar juist meer motivatie voor nodig hebt, is Zonder misschien wel de App Store Parel voor jou. Met deze app op je iPhone maak je eigenlijk gewoon een soort spelletje van het ontdekken van nieuwe plekken.

Wanneer je een restaurant of historische locatie binnenloopt, detecteert de iPhone-app dit en voegt dit toe aan jouw tijdlijn. Zelfs binnen de App Store Parel is er veel te ontdekken.

#3 Flockr houd alles voor je bij

We houden van onze huisdieren, maar het kan een flinke kluif zijn om voor te zorgen. De iPhone-app Flockr maakt dit net even iets makkelijker door alle informatie over je vertrouwde viervoeter bij elkaar te zetten. Handig ook als je bijvoorbeeld naar de dierenarts moet. Maar je kunt nog meer met deze App Store Parel.

#4 Shortify op je iPhone bespaart je zeeën van tijd

Met Shortify kun je artikelen en YouTube-video’s door de iPhone-app laten samenvatten. Je deelt de link met de app en voila! Natuurlijk is dit maar een kleine samenvatting van deze App Store Parel, dus als je toch de uitgebreidere versie wilt lezen kan dat hier.

#5 Discord is de beste chat-app in de App Store

Als je meer mensen wilt ontmoeten dan je op WhatsApp doet, maar persoonlijker wilt praten dan op Twitter, is Discord de perfecte app om op jouw iPhone te plempen. Over elk onderwerp kun je wel een community vinden, en zo niet? Dan maak je die lekker zelf. Een fantastische App Store Parel dus.