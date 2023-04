Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

App Store Parels: met Spotify For Podcasters maak je jouw eigen podcast

Elke dag gaan we voor jou het internet af om de leukste apps uit de App Store te vinden voor je iPhone, iPad of Apple TV. Vandaag vertelt OMT-redacteur Dunke van Boekel jullie (via tekst) over Spotify for Podcasters, de app waarmee je jouw eigen podcast kunt maken.

Podcasts zijn de afgelopen jaren enorm populair geworden. Het is heerlijk om naar een gesprek of verhaal over een interessant onderwerp te luisteren, zoals in de Freakin’ Nerds podcast van onze redactie. Als je nu zelf wilt beginnen met podcasten, kan de iPhone-app Spotify for Podcasters je daarbij helpen.

Met Spotify for Podcasters maak je podcasts vanaf je iPhone

Heb je een fantastisch idee voor een podcast dat je wilt uitwerken? Download dan Spotify for Podcasters uit de App Store en ga aan de slag. Maak eerst een podcast aan, bedenk een titel, schrijf een korte beschrijving en upload een afbeelding die jouw idee van de podcast goed weergeeft.

Vervolgens moet je afleveringen maken. Je kunt de audio opnemen in Spotify for Podcasters, maar je kunt ook gewoon geluidsbestanden importeren in de app. De audio kan ook binnen de app worden bewerkt. Knip de ongemakkelijke stiltes eruit en je aflevering is klaar.

Spotify for Podcasters helpt je ook om jouw podcast in de wereld te verspreiden. De app kan deze automatisch distribueren naar alle grote podcastplatforms, waaronder natuurlijk Spotify en Apple Podcasts.

App Store Parel waarmee jij misschien geld verdient?

Geld verdienen met een iPhone-app uit de App Store klinkt te mooi om waar te zijn, en dat is het ook. Maar als je groot genoeg bent en een redelijk publiek hebt opgebouwd met je podcast (of radioshow), kun je er wellicht een paar centen aan verdienen.

Heb je al een tijdje een idee voor een podcast, talkshow of eigen radiostation, maar kon je het niet uitvoeren? Haal dan Spotify for Podcasters uit de App Store en werk het uit. In combinatie met een video-editing programma zijn er nog meer mogelijkheden.