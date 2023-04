Met App Store Parel Shortify maak je samenvattingen op je iPhone

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

App Store Parels: Shortify vat alles voor je samen

Elke dag zoeken we het internet af om de leukste apps uit de App Store te vinden voor je iPhone, iPad of Apple TV. Vandaag heeft OMT-redacteur Dunke van Boekel Shortify klaar voor je staan.

Soms zie je een artikel of YouTube-video voorbij komen die je gewoon even net iets te lang is. In zulke gevallen kan Shortify van pas komen. De App Store Parel maakt in tellen voor jou een samenvatting om te lezen.

Shortify vat alles samen door te delen op je iPhone

Zo nu en dan krijgen we weleens een artikel of een video op YouTube doorgestuurd waar we simpelweg even geen tijd voor hebben. Of je wilt gewoon eerst zien of deze aanrader de moeite waard is. Shortify snapt dat en maakt dus samenvattingen van alle teksten die je kunt delen op je iPhone.

Door op de ‘delen’-knop op een website of YouTube-video te klikken kun je dan ook de App Store Parel selecteren. De iPhone-app gaat vervolgens aan de slag met alle belangrijke punten om te zetten in een korte samenvatting. Daarin zijn er twee soorten: Short en Shorter. De App Store Parel werkt dus met artikelen en PDF’s, maar ook YouTube-video’s.

Deze Shorts kun je vanuit de App Store Parel vervolgens ook delen. Handig als je bijvoorbeeld al een samenvatting van een artikel naar iemand wilt doorsturen. Het is in de iPhone-app ook mogelijk om te zien hoeveel tijd je in totaal hebt bespaard met het lezen van deze samenvattingen.

Shorts te koop in de App Store

Helaas zul je toch echt wel een paar pegels neer moeten leggen voor langdurig gebruik van Shortify. Je krijgt honderd samenvattingen gratis wanneer je de App Store Parel downloadt, maar zult er daarna apart meer moeten kopen.

Dit gaat niet met een abonnement. Voor tien Shorts betaal je een euro, vijf euro voor honderd Shorts, tien euro voor duizend en als je echt geen zin hebt om veel te lezen, vijftig euro voor tienduizend artikelen.

Klinkt dit voor jou nou helemaal perfect? Dan valt de iPhone-app Shortify nu binnen te hengelen via de App Store.