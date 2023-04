Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

App Store Parels: Serializd op iPhone maakt een serie-criticus van je

Elke dag doen we voor jou een rondje over het internet om de leukste apps uit de App Store te vinden voor je iPhone, iPad of Apple TV. Tijdens zijn vierde rewatch van The Mandalorian pauzeert OMT-redacteur Dunke van Boekel even door jullie te vertellen over Serializd, de app waarmee je zelf je ongezouten mening over series kan verspreiden.

In de laatste jaren is het bingen van series een serieus begrip geworden. Series van grote studio’s krijgen steeds grotere budgetten om met andere streamingdiensten to concurreren, maar uiteindelijk moet het ook een beetje aanslaan bij de kijker. Heb jij tijdens het kijken van series nou meningen die je wel zou willen delen? Dan is Serializd perfect voor jouw iPhone.

Criticus vanaf je iPhone met deze App Store Parel

Het principe van Serializd is eigenlijk zeer vergelijkbaar met mede-App Store Parel Letterboxd (ook op iPhone). Alleen ligt de focus met deze app juist op series, in plaats van films. Gelukkig is de app daar wel gewoon op afgesteld.

Het is met deze App Store Parel natuurlijk mogelijk om series toe te voegen aan je watchlist, markeren wat je al gezien hebt en of je het halverwege een serie opgegeven hebt. Ook kun je vijf favorieten aan je Serializd-profiel vastmaken, zodat iedereen meteen weet waar je van geniet.

Het beoordelen van series is zeer makkelijk maar kan op verschillende manieren. Verschillend van films hebben series natuurlijk meerdere afleveringen en vaak ook seizoenen, die ook nog eens van kwaliteit kunnen wisselen. Serializd laat je daarom dus zo zowel ratings geven aan zowel afleveringen en seizoenen als gehele series. Allemaal zo gedaan met een paar tikjes op je iPhone met deze App Store Parel.

Serializd houdt het allemaal voor je bij

Samen met de feature waarbij je kan vermelden wanneer je een bepaalde serie hebt gekeken is Serializd op iPhone eigenlijk gewoon een soort dagboek voor jouw streaming-leven. Daarbij verzamelt de App Store Parel gelijk ook alle series op je lijst met series die je aan het kijken bent, zodat je snel kan zien wanneer er weer een nieuwe aflevering aankomt.

Ben jij dus een fanatieke serie-kijker, of wil je gewoon bijhouden wat je nou van de nieuwste Ted Lasso-aflevering vond: Serializd zou niet misstaan op je iPhone.