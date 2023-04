Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

App Store Parels: Paprika is de ideale iPhone app voor het koken

Elke dag zoeken we het internet af om de leukste apps uit de App Store te vinden voor je iPhone, iPad of Apple TV. Vandaag heeft OMT-redacteur Jeroen Kraak de app die voor jou het koken een flink stuk makkelijker maakt.

We zijn niet allemaal een keukenprins of -prinses. Toch willen we ons af en toe best wel eens uitsloven in de keuken. Daarvoor struin je het internet af naar de ideale recepten. Heb je er een gevonden? Dan wil je die graag bewaren. Paprika maakt dat extra makkelijk op jouw iPhone en iPad.

Al jouw favoriete recepten op je iPhone en iPad

Met Paprika download je de recepten van jouw favoriete websites. Zo kiezen wij graag de recepten van Culy, omdat ze altijd origineel en lekker zijn. Maar ook is het mogelijk om gewoon jouw eigen recepten toe te voegen. Weet je niet precies wat je wil eten? De maaltijdplanner plant uw maaltijden in dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse kalenders.

Heb je jouw favoriete recept uitgekozen? Dan is het tijd om naar de winkel te gaan en ook daarbij helpt Paprika je. De iPhone-app maakt slimme boodschappenlijstjes die automatisch ingredi√ęnten combineren en sorteren per gangpad.

Het kan zijn dat je de ingredi√ęnten al thuis hebt staan. De voorraadkastfunctie helpt je in kaart te brengen welke ingredi√ęnten hebt en wanneer ze verlopen.

Koken met Paprika

Tijdens het koken kruist je op de iPhone en iPad-app zelf de stappen af. Zo weet je precies waar je bent. Kooktijden worden automatisch gedetecteerd in je recepten. Tik er eenvoudig op om een timer te starten.

Toch is er wel een klein nadeel aan de app. Deze is namelijk niet gratis. Om Paprika te gebruiken betaal je eenmalig 5,99 euro in de App Store. Dat is echter een schijntje als je ziet hoeveel tijd je bespaart met koken.¬† Heb je ‘m aangekocht dan synchroniseert hij alle recepten op al jouw apparaten.