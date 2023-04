Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

App Store Parels: met Habitica ben je het hoofdpersonage van jouw eigen game

Elke dag zoeken we het internet af om de leukste apps uit de App Store te vinden voor je iPhone, iPad of Apple TV. Vandaag maakt OMT-redacteur Dunke van Boekel een spelletje van het leven, en dat met behulp van Habitica.

Door iets dat je niet zo leuk vindt te combineren met iets waar je juist wel plezier uit haalt, maak je bepaalde taken en verantwoordelijkheden makkelijker. Dat is wat Habitica doet. Deze App Store Parel voor je iPhone maakt van jouw takenlijst een videogame, met jou als hoofdpersonage.

Vink je quest-lijst af in Habitica op je iPhone

De App Store Parel verdeelt jouw lijst op in drie categorie├źn. In Habits voor je iPhone zet je alles waar je op een reguliere basis mee bezig wilt zijn. Denk bijvoorbeeld aan het kijken van in ieder geval ├ę├ęn film per week, of elke dag je mailbox checken. Vervolgens kies je of deze Habit positief of negatief is. Als je dan op het plus- of min-icoontje drukt kun je Health (leven) verliezen of juist XP en muntjes verzamelen, zodat jouw personage steeds sterker wordt in Habitica. Net als in een game dus.

Dailies zijn dan weer de dagelijkse taken die je wil volbrengen. Als je die aanvinkt krijg je ook weer XP of muntjes. Ook zie je hoe vaak je een bepaalde activiteit al hebt uitgevoerd, wat weer tot extra motivatie kan leiden. De To-Do’s in deze App Store Parel op je iPhone laten je een taak invullen, wanneer deze uitgevoerd moet zijn en welke ‘onderdelen’ deze heeft.

De muntjes die je tijdens Habitica verzamelt, gebruik je om nieuwe spullen voor je personage te kopen. Van wapens en kleding tot huisdieren en mounts, je kunt jouw poppetje helemaal aankleden zoals je dat zelf wil.

Extra kosten van deze App Store Parel

In lijn met de grote trends in videogames biedt ook Habitica op iPhone microtransacties aan in de vorm van een abonnement. Hiervoor betaal je 5,49 euro per maand, 16,99 euro per drie maanden, 33.99 euro voor een half jaar en voor een volledig jaar trek je 54,99 euro uit je bankrekening. Gelukkig biedt dit niets essentieels binnen de App Store Parel aan, alleen makkelijkere toegang tot bepaalde items in de premium-shops en een speciaal huisdier.

Voor elke gamer die zijn productiviteit dus een boost wil geven is Habitica op iPhone ideaal. Maar ook als je niet zoveel hebt met videogames kan deze App Store Parel precies zijn wat je nodig hebt.