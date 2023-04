Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

App Store Parels: JustWatch zoekt het beste op Netflix, HBO Max en meer

Elke dag zoeken we het internet af om de leukste apps uit de App Store te vinden voor je iPhone, iPad of Apple TV. Vandaag vertelt OMT-redacteur Dunke van Boekel over JustWatch, de app waarmee je jouw Netflix- en Disney+-ervaring kunt stroomlijnen.

Het is geen geheim dat er tegenwoordig ontzettend veel streamingdiensten zijn om op je iPhone te installeren. Toch lijkt het soms onmogelijk om die ene film of serie te vinden waar je zin in hebt. Dankzij JustWatch verspil je in ieder geval minder tijd om er vervolgens achter te komen dat deze toch niet op Netflix of Disney+ staat.

App Store Parel JustWatch zet alles voor je op een rijtje

Met deze App Store-parel op je iPhone kun je toevoegen op welke streaming-services je een abonnement hebt. Van Apple TV+ tot SkyShowtime en van Netflix tot Disney+, alle diensten die je hier in Nederland kunt krijgen. Wanneer je vervolgens een film of serie zoekt, krijg je meteen te zien of deze te streamen is op een van deze diensten.

Zo hoef je dus minder tijd te besteden aan het afstruinen van elke streamingdienst om te vinden wat je wilt kijken. Als een film of serie niet beschikbaar is op je diensten, kun je een alert instellen. De App Store-parel stuurt je dan een notificatie op je iPhone wanneer deze wel beschikbaar is, bijvoorbeeld op Netflix en Disney+.

JustWatch stelt je ook in staat om een kijklijst te maken, geeft je aanraders en houdt je op de hoogte van de nieuwste releases. Zo kun je elke dag in deze App Store-parel voor Netflix en Disney+ bekijken welke nieuwe films en series zijn uitgekomen.

iPhone-app voor de fanatieke kijkers van Netflix en Disney+

De iPhone-app is bedoeld voor fanatieke kijkers van Netflix en Disney+. Hoewel de meeste functies van deze app-parel gewoon te gebruiken zijn na het aanmaken van een account, biedt JustWatch op de iPhone ook een pro-abonnement aan.

Voor 2,49 euro per maand krijg je toegang tot nieuwe filters om het zoeken nog net iets makkelijker te maken, geen advertenties en de mogelijkheid om te zien wat er bijvoorbeeld van Netflix, Amazon Prime en Disney+ gaat verdwijnen.

JustWatch op iPhone is heerlijk in gebruik en is het ultieme hulpje als Netflix, Disney+, Amazon Prime, HBO Max en de rest je soms even te veel wordt. Het is zeker de moeite waard om deze app een keer uit te proberen.