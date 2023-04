Dark Noise op je iPhone geeft jouw leven een uniek geluid

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

App Store Parels: Dark Noise geeft je leven een wel heel bijzonder geluid

Elke dag doen we voor jou een rondje over het internet om de leukste apps uit de App Store te vinden voor je iPhone, iPad of Apple TV. OMT-redacteur Dunke van Boekel heeft vandaag Dark Noise in de aanbieding.

Geluid is ontzettend belangrijk in hoe wij als mensen dingen interpreteren en opvatten. Muziek voegt emotie toe aan films en series, of helpt je beter te concentreren of ontspannen. Met Dark Noise op je iPhone krijg je zelf in de hand hoe jouw leven klinkt.

Dark Noise op iPhone

Met deze iPhone-app kun je eigen zogenaamde ‘soundscapes’ maken, met gebruik van elementen die de app aanbiedt. Neem bijvoorbeeld een waaiende wind door de bomen, die je combineert met het opstijgen van een ruimteschip.

Vervolgens pas je het volume aan van de verschillende elementen in Dark Noise op iPhone, of voeg je zelfs meerdere van hetzelfde element toe (twee ruimteschepen zijn altijd cooler dan ├ę├ęn).

Wat ook noemenswaardig is, is dat Dark Noise je jouw soundscapes lekker persoonlijk laat maken. Met veel icoontjes om in te stellen binnen de app zelf, maar ook door zelf afbeeldingen en GIF’s toe te voegen maak je de mixes in de iPhone-app nog net iets meer van jou.

Synchronisatie en PRO

Dark Noise is niet alleen beschikbaar op de iPhone. Ook op iPad en Mac-apparaten is de app te vinden. In de app zit dan ook een sync-functie gebouwd zodat je jouw mix meeneemt tussen apparaten.

Ook Dark Noise doet aan een abonnementenservice. In de gratis versie die iedereen gewoon kan downloaden heb je toegang tot acht elementen om een mix mee in elkaar te schroeven. Voor de rest van de 42 geluiden zul je toch echt moeten dokken voor de iPhone-app. 3 euro per maand, of 20 euro voor een heel jaar. Als je gewoon levenslang wil genieten van je mixes kan dat ook, al gaat dat je 50 euro kosten.