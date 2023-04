CapCut is het beste Final Cut Pro alternatief voor je iPhone of iPad

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

App Store Parels: CapCut is het beste Final Cut Pro alternatief op je iPhone, iPad en Mac

Elke dag doen we voor jou een rondje over het internet om de leukste apps uit de App Store te vinden voor je iPhone, iPad of Apple TV. Vandaag heeft OMT-redacteur Dunke van Boekel een artikel over CapCut (het Final Cut Pro-alternatief) voor jullie in elkaar geknutseld.

Van ontwikkelaar Bytedance (natuurlijk bekend als de makers van TikTok) is hier de video-editor CapCut. De app maakt het makkelijk om gewoon vanaf je iPhone of iPad maar ook je Mac video’s te bewerken en is een goed alternatief voor Final Cut Pro.

Video’s bewerken via je iPhone of iPad

Veel mensen leggen tegenwoordig alles vast wat hen in het leven overkomt. Of je dat nou ook op YouTube of TikTok gooit zodat de hele wereld kan meegenieten daargelaten, een video-editor zoals Final Cut Pro is leuk en handig, maar CapCut is een veel goedkoper alternatief.

CapCut is daarbij ook nog eens hartstikke makkelijk in het gebruik. Een soort Pixelmator voor video’s.

Naast vele opties die je al verwacht in een video-editor als Final Cut Pro heeft deze iPhone- en iPad-app onder andere de ingebouwde mogelijkheid om spraak om te zetten naar ondertiteling. Er is hier ondersteuning voor in een groot aantal talen. Omgekeerd werkt dit ook, met een text-to-speech functie die je ook de stem zelf aan laat passen.

Er zijn tegenwoordig een flink aantal platformen waarop je jouw creaties kunt delen, wat ervoor kan zorgen dat je de aspect ratio van je video moet veranderen. Met CapCut op iPhone en iPad gaat dat net zoals bij Final Cut Pro met een druk op de knop. Sleep gewoon het veldje naar de focus van de video en je bent klaar.

CapCut Pro in plaats van Final Cut Pro

Met een Pro abonnement krijg je 100 GB aan Cloud opslag. Handig, want dan hoef je niet alles meer op te slaan op je iPhone of iPad. Daarbij krijg je met Pro toegang tot extra effecten om te gebruiken in je video’s. Oh, en er zit geen CapCut-watermerk meer in je filmpjes, ook wel weer fijn. Je betaalt maandelijks 12 euro voor dit abonnement, wat dus flink minder is als Final Cut Pro.

Ben jij nu helemaal klaar om filmpjes te gaan bewerken op je iPhone en iPad? Download de app dan en begin met knippen.