App Store Parels: Arc is de browser waar Google Chrome bang voor is

Elke dag gaan we voor jou het internet af om de leukste apps uit de App Store te vinden voor je iPhone, iPad of Apple TV. Vandaag vertelt OMT-redacteur Dunke van Boekel over Arc, een browser op Mac en iPhone waar Google Chrome van bibbert.

Er zijn tegenwoordig een flink aantal browsers beschikbaar waarmee wij dagelijks over het internet surfen. De meeste browsers werken dan ook principieel en functioneel op een vergelijkbare wijze. Arc doet dat daarentegen geheel anders.

Arc is een browser op je iPhone, al lijkt dat soms niet zo

Deze App Store Parel is een ingrijpende verandering in de manier waarop je door het internet browst als je het vergelijkt met Google Chrome. Wat waarschijnlijk onmiddellijk opvalt is de taskbar, die normaal gesproken bovenaan het beeld zit, is nu aan de rechterkant van het scherm. Daarin staan al je tabbladen en bookmarks, al wordt daar door Arc op iPhone eigenlijk geen onderscheid meer in gemaakt. Alles dat je hier toevoegt, functioneert eigenlijk als een soort app op zichzelf, die opent als je die aantikt.

Voor iedereen die houdt van organiseren is Arc een soort hemel op je iPhone. Alle tabbladen zijn te verdelen over mappen, je kunt acht tabbladen toevoegen aan je favorieten en zelfs elk tabblad een eigen naam geven. Dit is dan weer handig voor navigatie, gezien de App Store Parel geen ‘permanente’ zoekbalk heeft. Deze moet je even oproepen om door de app te navigeren.

Arc is dus niet alleen in de App Store van je iPhone beschikbaar, de Google Chrome-concurrent is ook te installeren op je Mac. De twee apps synchroniseren met elkaar zodat je overal de nodige tabbladen klaar hebt staan. Ook kun je links vanuit andere apps al opslaan naar de App Store Parel, zodat je die later lekker kunt lezen.

Deze App Store Parel zit Google Chrome op de hielen

Ironisch genoeg werkt Arc op Chromium, hetzelfde systeem dat onder de motorkap van Chrome ligt. Daarentegen werkt Arc dus zodanig anders dat je de vergelijking bijna niet zou trekken. De App Store Parel voelt geheel uniek, en zou nog weleens de toekomst van browsers kunnen beïnvloeden.

Arc valt gewoon te downloaden op je iPhone via de App Store, maar moet via een browser geïnstalleerd worden op Mac (zal vast lekker werken op de nieuwe MacBook). Ook moet je eerst een wachtrij uitzitten om toegang tot de browser te krijgen.