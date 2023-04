De iPhone-app die bijna iedere gamer wel moet hebben

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

App Store Parels: Discord is de perfecte iPhone-app voor gamers

Elke dag zoeken we het internet af om de leukste apps uit de App Store te vinden voor je iPhone, iPad of Apple TV. Vandaag heeft OMT-redacteur Dunke van Boekel de chat-app Discord klaarstaan voor jou.

Via sociale media kun je communiceren met vrijwel iedereen over de hele wereld. Met apps als WhatsApp en Messenger communiceer je dan waarschijnlijk weer vooral met de mensen dichtbij je. App Store Parel Discord op je iPhone voegt deze twee eigenlijk samen.

Discord laat je chatten met vrienden en vreemden op je iPhone

Er zijn in deze App Store Parel twee manieren om met mensen te communiceren. Via de voor velen welbekende DM’s (Direct Messages), gewoon √©√©n-op-√©√©ngesprek dus. Discord werkt daarentegen ook met zogenaamde servers. Deze kan de administrator geheel zelf indelen met categori√ęn, verschillende kanalen voor bepaalde onderwerpen en aparte voice-chats om in te videobellen. En dat allemaal vanaf je iPhone.

Deze servers op je iPhone kun je natuurlijk gebruiken om georganiseerd gesprekken te voeren met je vrienden, maar je kunt er ook heuse communities mee opbouwen. Dit kan over werkelijk elk onderwerp gaan. Zo zijn er servers voor artiesten, games, films en series maar ook sport. Zo ontmoet je dus mensen met vergelijkbare interesses via deze App Store Parel.

Daarbij wordt Discord constant ondersteund met nieuwe features. Zo is er recentelijk een soundboard uitgekomen voor tijdens het bellen, en kun je sinds een tijdje ‘threads’ aanmaken. Dit zijn dan weer een soort tijdelijke kanalen, voor wanneer er bijvoorbeeld een nieuwe game is aangekondigd.

Geef de App Store Parel zelf een likje verf

Er is ook veel aan te passen aan hoe zowel jouw profiel als Discord ‘zelf’ eruit ziet. De iPhone-app laat je bijvoorbeeld GIF’s gebruiken als profielfoto’s of een bepaald thema in te stellen. Hiervoor heb je overigens wel Discord Nitro nodig. Dit kost je 3 euro per maand voor een ‘Classic’-abonnement of een tientje voor een uitgebreider abonnement die onder andere de grootte van bestanden dat je in de App Store Parel kunt uploaden vergroot.

Heb jij nou dus zin om gesprekken aan te gaan met mede-fans van over de hele wereld op je iPhone? Trek Discord dan maar uit de App Store.