Anker opent de aanval op de Apple HomePod 2 en Sonos Era met deze nieuwe speaker

Ben je van plan om een HomePod 2 of Sonos Era 100 te kopen? Dan loont het wellicht om nog heel even te wachten. Anker komt namelijk met een spectaculair alternatief.

De HomePod 2 en de Sonos Era 100 zijn twee van de beste speakers die op dit moment op de markt zijn. Anker komt nu met een gewaagd alternatief dat ook nog eens flink goedkoper is.

Anker als Apple HomePod en Sonos-concurrent

Anker is natuurlijk niet een merk waarbij je meteen denkt aan een kwalitatieve speaker. Daarvoor kom je eerder terecht bij de Sonos Era 100 of de Apple HomePod 2. Toch wil het merk zich nu in dat rijtje voegen met de Soundcore Motion X600.

Toch zit er wel een verschil tussen de Sonos Era 100, nieuwe Apple HomePod en de Anker Soundcore Motion X600. Die laatste is namelijk geen slimme speaker. Heb je die functie niet per se nodig, dan is het misschien wel een beter alternatief voor je.

Dis de Soundcore Motion X600

De nieuwe Anker Soundcore Motion X600 ondersteunt zowel Spatial Audio als LDAC. Door dat laatste kan het drie keer meer data verzenden dan je gewend bent van een reguliere Bluetooth-speaker en dat zit dicht bij cd-kwaliteit zoals je van Sonos Era 100 en de Apple HomePod 2 gewend bent, waardoor je echt op hoog niveau van muziek kunt genieten.

In de Anker Soundcore Motion X600 met een vermogen van 50W zitten twee woofers, twee tweeters en een naar boven gerichte driver met een volledig bereik. Door middel van een speciaal algoritme moet dit voor een goede audio-ervaring zorgen.

Mocht dat niet genoeg zijn, dan kun je twee van de apparaten aan elkaar koppelen voor een nog krachtiger stereogeluid. De negenbands EQ pas je makkelijk aan via de Soundcore-app.

Het mooie aan de Anker Soundcore X600 is dat die ook draadloos werkt. Op een volle lading kan die maximaal twaalf uur mee. Je neemt ‘m dus makkelijk overal naartoe.

Flink goedkoper

Als je nu van Spatial Audio wil genieten en van een techniek als LDAC gebruik wil maken, ben je normaal flink wat geld kwijt. Zo moet je voor de Sonos Era 100 279 euro betalen en voor een Apple HomePod 2 zelfs 349 euro.

De Anker Soundcore Motion X600 is wat dat betreft een flink stuk betaalbaarder. De speaker kost je normaal 199 euro, maar voor mensen die ‘m pre-orderen krijgen 50 euro korting. Dat betekent dat het apparaat nog maar 149 euro kost. Daarbij kun je kiezen uit de kleren grijs, groen en blauw.