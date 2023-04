Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

One More Deal: AirPods Pro (tweede-generatie) voorzien van lekkere korting

De AirPods Pro 2 zijn, zeker gezien de kwaliteit, een bijzonder goede deal. Al begrijpen we bij One More Thing natuurlijk ook wel dat ze alles behalve goedkoop zijn. Hopelijk helpt de One More Deal van deze week je een beetje. OMT-redacteur Jeroen Kraak vertelt je meer.

Afgelopen najaar kwam Apple niet alleen met de nieuwe iPhone 14-modellen en de Apple Watch-lijn. Wat ook echt in het oog sprong, waren de AirPods Pro 2. Vond je ze toen te duur? Dan is dit misschien het moment om ze alsnog te kopen via Amazon.

Het moment om de AirPods Pro 2 te kopen

Afgelopen najaar bracht Apple een nieuwe versie van de AirPods Pro uit. Dat was hoog tijd, want de vorige versie dateerde alweer uit 2019. De oordopjes van Apple, die je bij Amazon kunt kopen, hebben dan ook een flinke vernieuwing ondergaan. Mijn collega Mark schreef al een enorme review over de oordopjes, waarvan ik hieronder de belangrijkste punten voor je zal opsommen.

Qua uiterlijk lijkt er niet veer veranderd aan de AirPods Pro 2. De oordopjes en het doosje zijn slechts op een aantal punten een klein beetje aangepast. De echte grote veranderingen zitten aan de binnenkant en zodra je de oordopjes in hebt, merk je dat meteen.

Wat echt als muziek in de oren klinkt, is de verbeterde geluidskwaliteit van de AirPods Pro 2. Dat komt mede door de gepersonaliseerde ruimtelijke-audio. Via jouw iPhone scan je jouw eigen oren, zodat dit systeem echt volledig op jou is afgestemd.

Waar Apple echt een flinke sprong vooruit in heeft gemaakt met de AirPods Pro 2, is de ruisonderdrukking. Deze werkt beter dan ooit te voren en is misschien wel het beste systeem wat er qua draadloze oordopjes bij Amazon te krijgen is.

Zo scoor je ze op Amazon

En ja, dat is echt iets wat je eerder hebt gemist. Zo geniet je optimaal van je muziek, of telefoneer je ongestoord zonder last te hebben van omgevingsgeluid. Misschien nog beter is de transparantiemodus. Zo hoor je alles wat er om je heen gebeurt, maar harde geluiden zoals geblaf van honden of een sirene zachter zijn. Hierdoor is het minder hinderlijk.

Op Amazon zijn de AirPods Pro 2 nu extra voordelig. in het begin betaalde je nog 299 euro voor de oordopjes, maar inmiddels is de prijs gezakt naar 254,95 euro. Dat betekent dus dat je bijna vijftig euro bespaart. Een prima deal, dus.