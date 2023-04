Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Deze 5 Opdrachten maken je leven met een iPhone nog makkelijker

Dankzij de Opdrachten-app op Apple’s iPhone kan je je leven echt veel makkelijker maken. OMT-redacteur Dennis Mons geeft je vijf voorbeelden van handige functies die je zeker moet proberen.

Als je nog geen gebruik maakt van de Opdrachten-app op je iPhone zou je dat zeker moeten doen. Apple bleek slim om die uit te brengen, want daarmee kun je scripts downloaden (of maken) om talloze taken en processen automatisch uit te voeren. Deze variëren van eenvoudige trucs zoals hoorbare batterijmeldingen tot ingewikkelde taken zoals je het wassen van je auto?

Een iPhone van Apple met Opdrachten maakt je leven gemakkelijker

De Opdrachten (of Shortcuts)-app is een wonderlijke uitvinding. Het biedt gebruikers een niveau van flexibiliteit, controle en aanpassing die niet standaard beschikbaar is. Daarom heb ik vijf van mijn favoriete iOS Opdrachten verzameld die de manier waarop je je iPhone gebruikt veranderd.

1. Inplannen van een SMS of e-mail

De dag goed beginnen is een dag niet geleefd (dat is geen uitdrukking, maar soit). Als je regelmatig dezelfde tekst moet versturen, zoals een goedemorgen e-mail naar je collega’s of een schattig goedemorgen- of goedenachberichtje, dan is het handig om een tekstbericht in te plannen met behulp van een persoonlijke automatisering in de Opdrachten-app. Is het persoonlijk? Neen. Is het handig? Ja.

Om een tekstbericht in te plannen, open je Opdrachten, Automatisering en tik je op Maak persoonlijke automatisering, tik vervolgens op Tijdstip. Kies wanneer het tekstbericht moet worden verzonden, tik op Volgende en voer vervolgens in wat het bericht is en naar wie het wordt verzonden.

2. Waarschuwing dat je je iPhone niet in de plee moet laten vallen

Ooit je iPhone in de gootsteen of de plee laten vallen? Of misschien kijk je graag naar YouTube onder de douche. Wij checken regelmatig nieuwe updates onder water en dat gaat niet altijd goed.

Hoewel je iPhone van Apple waterbestendig kán zijn, kan het achterlaten van vocht flinke schade veroorzaken. Maar na eenmaal gedoopt, wil je water uit de luidsprekers verwijderen, toch? En gelukkig is er een snelkoppeling voor die je daarbij helpt.

Ga daarvoor naar Opdrachten, tik op Krijg snelkoppeling en tik op Snelkoppeling toevoegen op het volgende scherm. Je kunt de Water Eject-snelkoppeling nu op verschillende manieren gebruiken.

3. Voeg ChatGPT toe aan Siri

Door OpenAI’s ChatGPT toe te voegen aan Siri met een snelkoppeling, wordt Apple’s Siri ineens wél slim. Je kunt de trouwe spraakbesturing van Apple namelijk inwisselen. Door middel van een paar simpele stappen kun je de AI-technologie verbinden met je iPhone en al je smart home-apparaten.

Apple is hier ook van de hoogte en is net als Google en Microsoft bezig met het ontwikkelen van een nieuwe versie van Siri, vergelijkbaar met ChatGPT. Hier lees je onze handleiding over hoe je dat doet.

4. Altijd op tijd weten wanneer je batterijduur is op je iPhone

Mis je ooit die meldingen van twintig procent die je vertellen dat je batterij bijna leeg is? Je bent niet de enige als dat zo is. Maak je geen zorgen, want je kunt de iOS Opdrachten-app gebruiken om een aangepaste batterij-automatisering te maken. Dan krijg je gesproken waarschuwingen bij batterijpercentages om ervoor te zorgen dat je nooit mist dat de batterij leeg is. Tikkie irritant maar wel handig.

Om aangepaste batterijmeldingen te krijgen, maak je een nieuwe automatisering in de Opdrachten-app, tik je op Batterijniveau en specificeer je een percentage om op te worden gewaarschuwd, zowel qua tekstmelding als via Siri van Apple.

5. Wees als een Harry Potter met je Apple iPhone Opdrachten

Als je de verborgen functies van je iPhone kent, weet je dat je standaard vier Harry Potter-spreuken kunt gebruiken met Siri om je iPhone verschillende functies te laten uitvoeren.

“Hey Siri, Lumos”, zet bijvoorbeeld de zaklamp aan. De keuze is echter behoorlijk beperkt – je hebt Lumos en Nox om de zaklamp aan en uit te zetten, en “Accio” om een app te openen.

Gelukkig kun je iOS-Opdrachten gebruiken om spreuken te maken voor vrijwel elke functie die de iPhone kan uitvoeren. Om dit te doen, moet je een nieuwe shortcut maken, vervolgens het Scripting-menu selecteren en je eigen spreuken aanpassen.

Met enig geduld kan je je iPhone zoveel slimmer maken dankzij Opdrachten. Het is nu aan jou de keuze hoe je het toepast.