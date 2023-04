Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

5 Android-functies die niet zouden misstaan op je iPhone

Natuurlijk houden we ontzettend van onze iPhone, maar er is altijd ruimte voor verbetering. Dan kun je bijvoorbeeld kijken naar wat de concurrentie nou eigenlijk aan het doen is. Android heeft dan ook een aantal functies waarvan wij hopen dat Apple ze meeneemt in een aankomende update.

Android en iOS zijn de grootste mobiele besturingssystemen van de wereld, dus ze doen allebei absoluut iets goed. Toch kunnen de bedrijven achter deze systemen nog het een en ander van elkaar leren.

5 Android-functies die Apple naar de iPhone zou moeten brengen

Kijken naar wat de concurrentie goed doet komt altijd goed van pas om je eigen product te verbeteren. Deze 5 functies op Android-telefoons zou Apple volgens ons moeten implementeren op de iPhone.

#1 Een bedieningspaneel als die van Android op iPhone

De bedieningspanelen van zowel iPhone als Android roep je op door van de bovenste rand van het scherm naar beneden te vegen, waarna je onder andere de wi-fi kan instellen of een zaklamp aan kan zetten.

Op Android-telefoons kun je deze daarentegen meer aanpassen dan dat mogelijk is op de telefoons van Apple. Met uitgebreide aanpassingsmogelijkheden zouden gebruikers de functies die ze niet gebruiken kunnen weghalen, zodat die geen ruimte op het scherm meer opnemen.

#2 Het groeperen van meldingen op je Apple-apparaat

Meldingen op je Android-apparaten werken vrij simpel en zijn ook lekker overzichtelijk. Als men dan bijvoorbeeld overstapt naar iPhone, kan dat even wennen zijn. De meldingen worden niet lekker gecategoriseerd, dus je notificaties zien er al snel uit als een grote rotzooi.

Apple kan ook in dit geval bij Android afkijken, gezien de notificaties daar per app worden gegroepeerd. En kijk goed uit voor fraude met je creditcard.

#3 Alle apps op je iPhone een nieuw icoontje

Android laat een stuk meer personalisatie toe op hun telefoons dan Apple dat bij de iPhone doet. Hoewel het technisch gezien gewoon mogelijk is om de icoontjes van je apps aan te passen op iOS werkt dat erg omslachtig. Op Android heb je daar pakketten voor die alle icoontjes in een klap aanpassen.

#4 Geen extra opslag, alles gaat naar Apple iCloud

Het is natuurlijk geweldig dat je met iCloud bij al je foto’s en video’s kan, ook vanaf een ander Apple-apparaat dan je iPhone. Toch is het een gemis dat je het geheugen van de telefoon zelf niet kan uitbreiden met een microSD-kaart. Op veel Android-apparaten kan dit namelijk wel.

#5 Een homescreen als die van Android

Hierin heeft Apple de laatste paar jaren al een flink aantal verbeteringen aangebracht, maar de homescreens op Android blijven superieur. Zeker het gebruik van widgets blijft ingewikkeld. De volgorde waarop je widgets en apps op het homescreen van je iPhone plaatst brengt nog steeds veel limitaties met zich mee.