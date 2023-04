Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

5 functionaliteiten die de kracht van Apple’s AirTag uitstekend laten zien

Het is inmiddels twee jaar geleden dat Apple de AirTag op de markt bracht. Het Amerikaanse bedrijf bracht na jaren van geruchten eindelijk een tracker uit waarmee jij je eigendommen makkelijk kunt vinden. Maar waarom zou je ze anno 2023 eigenlijk aanschaffen?

Veel mensen lopen tegenwoordig al rond met de handige trackers, maar het kan natuurlijk altijd zo zijn dat je geen idee hebt wat ze doen. In dit artikel legt de redactie van One More Thing het je met liefde uit.

Apple AirTag: 5 handige functionaliteiten

Wie bijvoorbeeld zijn portemonnee goed in de gaten wil houden, die kan voor 39 euro een AirTag aanschaffen. Heb je er niet genoeg aan eentje, dan scoor je ‘gewoon’ een fourpack. Voor 129 euro heb je hem in huis liggen.

Ben je benieuwd wat die slimme trackers van Apple nu precies doen?

#1 Uiterst nauwkeurige tracking

De toestellen uit de iPhone 14-serie zijn voorzien van Apple’s U1-chip. Dat geldt overigens ook voor de iPhone 11, 12 en 13. Hiermee is het mogelijk om objecten ontzettend nauwkeurig te volgen, gezien het feit dat ook de kleine trackers de chip hebben gekregen.

Dankzij de integratie met de Zoek Mijn-app op iPhone, Mac of iPad is het mogelijk om te navigeren naar je objecten. Een grote pijl geeft aan welke kant je op moet lopen, trillingen laten weten hoe dichtbij je bent. Sta je in de buurt maar heb je nog altijd geen idee? Dan is het mogelijk om een geluidje af te spelen, zodat het raak is.

#2 AirTag in Lost Mode

Wanneer je een AirTag verloren bent is het niet mogelijk om zijn locatie te zien. Wel is het mogelijk om de tracker in de zogeheten Lost Mode te zetten. Wanneer die stand is ingeschakeld veranderen er een aantal dingen.

Ten eerste wordt je AirTag vergrendeld. Dit zorgt ervoor dat andere mensen er niet met jouw tracker vandoor gaan. Daarnaast zorgt dit ervoor dat de gadget te scannen is met een NFC-tracker, waardoor je gegevens in beeld komen te staan. Zo kunnen niet alleen mensen met een iOS-apparaat, maar ook mensen met een Android-apparaat de tracker altijd bij de rechtmatige eigenaar brengen.

Mocht je naar buiten gaan en toch in de buurt komen van de AirTag, dan zal je iPhone je een melding geven. Vervolgens krijg je ook de locatie van het apparaat te zien.

#3 Focus op privacy

Apple staat inmiddels bekend om zijn focus op privacy. Iets dat je ook zeker terug zal zien in de nieuwe AirTag. De tracker werkt samen met de Vind mij-app waarmee het mogelijk is om je spullen zo nauwkeurig mogelijk terug te vinden. Dat zou zomaar eens flink wat gegevens op kunnen leveren, maar Apple heeft daar iets op bedacht.

De AirTag slaat de gegevens omtrent zijn locatie namelijk niet op. Wat dat betreft blijft er dus niets achter op het apparaat waarmee jij je spullen probeert terug te vinden. De AirTag volgt alleen het signaal van het dichtstbijzijnde Apple-apparaat en dat is het dan. De gegevens die daarmee gepaard gaan worden overigens wel opgeslagen, maar deze zijn alleen voor jezelf. Ze zijn dus volledig versleuteld en veilig.

#4 AirTag batterij makkelijk te vervangen

Weinig mensen zullen eraan gedacht hebben, maar de AirTag werkt op een batterij. De praktijk heeft ons de afgelopen twee jaar geleerd dat de batterijen ongeveer een jaar meegaan.

Daarna moet je de standaard CR2032 batterij zelf vervangen door een nieuwe. Het enige wat je daar voor hoeft te doen is de achterkant van de AirTag loshalen en de batterij verwisselen.

#5 Makkelijk in te stellen

Het instellen van je AirTag is ontzettend makkelijk en zo gepiept. Apple zelf noemt het proces zelfs “magisch”. Nu zijn we zelf niet zo van die termen, maar het lijkt wel verdomd makkelijk te zijn.

Net als je AirPods zal de AirTag in het scherm van je iPhone opduiken als deze gedetecteerd wordt. Vervolgens is het een kwestie van de verbinding maken, de tracker een naam geven en je bent klaar om te gaan!