Verwijst WWDC23-artwork stiekem naar Apple’s AR/VR-headset?

Het is officieel: het Worldwide Developer Conference 2023 (WWDC23) gaat op maandag 5 juni van start. Apple bracht het nieuws gisteravond naar buiten en dropte direct een nieuwe afbeelding voor het evenement. Het speculeren kan beginnen.

Bij elk evenement dat Apple organiseert gaat het internet los. Elk klein detail dat in de bijbehorende afbeelding te zien is, wordt geanalyseerd en gekoppeld aan één van de producten die men verwacht. Een machtige traditie die ook bij WWDC 2023 weer prachtig in leven wordt gehouden.

Verwijst WWDC23 nu al naar de komst van AR?

Op social media barst het alweer los met ‘verborgen verwijzingen’ in de poster voor WWDC23. Uiteraard zoekt men zich voor dit evenement scheel naar kleine hints die verwijzen naar de veelbesproken AR/VR-headset van Apple. Maar zijn die er ook echt te vinden?

Apple heeft voor WWDC23 gekozen voor prachtige kleurrijke golven. Ze doen ons direct denken aan de regenboog die bij het hoofdkantoor in Cupertino te zien is. Maar er zijn mensen die er duidelijke verwijzingen naar de AR/VR-headset in zien.

Het Twitteraccount van Halide, één van de beste camera-apps voor je iPhone, is daar één van. Het team achter de app ziet een verwijzing naar de zogeheten pancake lens array. Dit wordt voornamelijk gebruikt bij Virtual Reality-headsets.

Tegelijkertijd ziet de regenboog en ook Apple Park er uiterst sci-fi uit door deze vormgeving. Een warm welkom voor mensen die de AR/VR-wereld gaan betreden?



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Specifically, the WWDC invite resembles what is called a pancake lens array (🥞yum!), which is often used in… VR goggles. pic.twitter.com/TlVhat2cAr — Halide (@halidecamera) March 29, 2023

Doe Apple het überhaupt?

De artwork voor Apple-evenementen is vaker onderwerp van gesprek, maar zijn er in het verleden ook daadwerkelijk hints geweest?

Ja, die waren er zeker. In de poster voor het iPhone-evenement van 2013 verwezen gekleurde cirkels en zilveren ringen naar de kleuren van de iPhone 5c en Touch ID voor de iPhone 5s.

In September 2015 zag de eerste Apple TV met tvOS en Siri het daglicht. Iets dat fans al eerder konden ontdekken doordat het logo van het bedrijf in de bekende golven van de assistent werd weergegeven.

Er zijn talloze voorbeelden, maar eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat het de laatste jaren wel meevalt. De artwork voor iPhone-evenementen geeft voornamelijk hints naar de achtergronden van de nieuwe modellen. De posters voor het Worldwide Developer Conference geven verder niet heel veel weg.

De tijd zal het ons leren, maar in de tussentijd kan het speculeren dus lekker doorgaan.