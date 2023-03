iPhone heeft een groot probleem als je een creditcard hebt

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Veiligheidsprobleem met creditcard op je iPhone, zo los je het op

Het is natuurlijk hartstikke fijn dat je niet elke keer je iPhone moet ontgrendelen als je wil reageren op een bericht. Maar dit kan ook slecht uitpakken als je je telefoon en creditcard kwijt bent. Gelukkig is daar iets aan te doen.

Onze iPhones zijn in een aantal gevallen ook onze creditcardhouders. Superhandig natuurlijk, al je belangrijke spullen zo op één plek, maar als je telefoon gestolen wordt ben je ook mooi de sigaar.

Creditcards in je iPhone-hoesje

De manier waarop kwaadwilligen dit veiligheidsprobleem in de iPhone gebruiken gaat als volgt. De gestolen telefoon heeft de creditcard in het hoesje zitten, waarmee die persoon een aankoop probeert te doen op het web. Als deze persoon een flinke aankoop doet met jouw gegevens, stuurt jouw bank je vaak een berichtje.

Dankzij het reageren op berichten via de lockscreen van je iPhone kunnen criminelen zichzelf dus gewoon toestemming geven om de forse betaling door te laten gaan. Hiervoor hoeft je alleen naar rechts te swipen op het bericht en op het knopje met ‘reageer’-knopje te drukken.

Hoe gaan we dit tegen?

Het is mogelijk om het reageren vanaf je lockscreen uit te zetten. Zo blijft jouw creditcard veilig. Ga naar de instellingen van je iPhone en tik vervolgens op Face ID en toegangscode en voer vervolgens je code in. Nu schakel je Antwoord met bericht uit.

Nu kun je helaas niet meer even snel reageren zonder de telefoon te ontgrendelen, maar je creditcard kan zo niet meer tegen jouw wens gebruikt worden. Dat kan je duizenden euro’s schelen, zo kan deze Redditor je vertellen.

Er zijn in dit scherm overigens nog een hele hoop andere instellingen die je aan kunt passen. Denk bijvoorbeeld aan de Woningbeheer of Wallet-app op iPhone. Dat men bij deze apps kan, richt niet zoveel schade aan als wanneer kwaadwillenden jouw creditcard gebruiken, maar vervelend is het wel.