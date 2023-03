Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Solid-state op iPhone 15 Pro stuk intrigerende dan gedacht

Het lijkt er sterk op dat de iPhone 15 Pro, die in september dit jaar verschijnt, de fysieke volumeknoppen achterwege laat. Solid-state wordt de standaard en dat is een stukje indrukwekkender dan we hadden gedacht.

Er gaat op dit moment een gerucht dat gebruikers de knop met haptische feedback naar eigen wens in kunnen stellen.

Solid-state iPhone 15 Pro indrukwekkender dan gedacht

Eerder deze week schreven we het verhaal over de Super Low Energy Mode van de iPhone 15 Pro. Deze zorgt ervoor dat, zelfs als batterij van de Apple-smartphone leeg is, de solid-state-knoppen altijd blijven werken. Het detecteren van aanrakingen is dus altijd mogelijk.

Vandaag haakt een betrouwbare bron van MacRumors in op het verhaal. Naar eigen zeggen is de vernieuwde solid-state-knop van de iPhone 15 Pro compleet naar wens in te stellen, omdat niet iedere situatie hetzelfde is.

Hij verwijst hier naar de verschillende hoesjes die op de markt zullen verschijnen, maar ook verschillende handschoenen. Door een te dik hoesjes of een te dikke handschoen kan het zijn dat de haptische feedback-knoppen niet reageren. Iets waar jij dus iets aan kunt doen.

Als gebruiker is het mogelijk om de gevoeligheid van de knoppen in te stellen. Je kunt er dus voor zorgen dat er meer of juist minder druk nodig is om ze te laten werken.

Het einde van een iconische knop

Niet alleen de gevoeligheid van de volumeknoppen, maar ook die van de actieknop zal te bedienen zijn. Deze zal ter vervanging van een iconische schakelaar boven die eerste knoppen te vinden zijn.

Het is de eerste keer dat Apple sinds 2007 afscheid neemt van zijn geluidsregelaar. Het schuifje zit al sinds jaar en dag op de smartphones van het bedrijf en zal bij de iPhone 15 Pro gaan verdwijnen.

De actieknop zal de taken van de schakelaar overnemen, maar heeft consumenten waarschijnlijk nog veel meer te bieden.