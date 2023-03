Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Veelbesproken glucosemeter Apple Watch laat jaren op zich wachten

Hoewel men er al tijden over spreekt lijkt een glucosemeter voor de Apple Watch nog verre van realiteit te zijn. Volgens Bloomberg-journalist Mark Gurman duurt het nog drie tot zeven jaar voor de smartwatch een dergelijke functionaliteit krijgt.

De reden voor de vertraging is duidelijk: Apple moet het algoritme nog perfectioneren en de ingebouwde sensoren nog optimaliseren.

De mogelijkheid om het glucoseniveau in het bloed te meten wordt al jarenlang aan de Apple Watch gekoppeld, maar tot op heden is deze functionaliteit nog niet verschenen. En als we Bloomberg-journalist Mark Gurman mogen geloven blijft dit voorlopig dus ook zo.

Achter de schermen is Apple druk bezig met de functionaliteit, maar een volledig uitrol laat echt nog lang op zich wachten. Het perfectioneren van de sensoren en het algoritme zal ervoor kunnen zorgen dat het nog minstens drie jaar en maximaal zeven jaar duurt voor Apple Watch-gebruikers er daadwerkelijk mee aan de slag kunnen gaan.

In Power On, de nieuwsbrief van Gurman, wordt duidelijk dat het belang van de functionaliteit binnen Apple echt gezien wordt. Dat is dan ook de reden dan het perfect moet zijn op het moment dat de functionaliteit officieel verschijnt.

Naast het perfectioneren van het algoritme en de sensoren kijkt Apple ook hoe het de meter kan verkleinen ‘tot een module die in de kleine behuizing van de Apple Watch past’, zo laat Gurman weten.

👩‍⚕️ Glucose? Glucose is een type suiker dat in ons bloed circuleert en ons lichaam voorziet van energie. Het wordt geproduceerd uit koolhydraten die we via voeding binnenkrijgen.

Twaalf jaar in de maak

Eind vorige maand liet diezelfde Mark Gurman weten dat Apple, na twaalf jaar, eindelijk het perfecte concept had gevonden. Hoewel de technologie bewezen heeft te werken, is het voornamelijk het formaat dat problemen veroorzaakt.

Ingenieurs testen op dit moment een variant die de grootte heeft van een iPhone. Het model wordt op het been van de gebruiker gedragen, zodat het de waardes goed kan meten. Dat is al een flinke stap in het verkleinen van de technologie, maar zeker nog niet genoeg.

Voordat de Apple Watch een dergelijke functie kan aanbieden zijn we echt jaren verder. Enthousiasme rondom de functionaliteit is er zeker, maar er is dus nog aardig wat geduld nodig.