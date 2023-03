Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Ultieme HomeKit-widget tilt je smarthome naar een hoger niveau

Als je alles uit je slimme huis wil halen, dan is een handige widget op het thuisscherm van je iPhone (of iPad) een no-brainer. De makers van Home Widget dachten hier hetzelfde over en hebben Apple een handje geholpen om de ultieme HomeKit widget te creëren.

Je kunt Home Widget zien als een dashboard waarin je al je handige HomeKit-apparaten terugvindt, zodat je ze eenvoudig kunt bedienen. Bovendien is de app he-le-maal gratis te gebruiken (al zijn er enkele betaalde functies te ontgrendelen).

De ultieme HomeKit-widget

Om aan de slag te gaan met deze handige HomeKit-widget, download je de Home Widget-app uit de App Store. Vervolgens open je ‘m en tik je op het midden van het scherm. Druk bij Mijn panelen op het blauwe plusje en kies een paneel voor je widget uit.

Tik vervolgens op Paneel bewerken en gebruik de plusjes om een HomeKit-actie toe te voegen. Je maakt hierbij een keuze uit alle apparaten die je aan de Woning-app hebt toegevoegd, zoals slimme lampen en sensoren. Stel ook in wat het apparaat moet doen (aan/uit), geef ‘t een naam en kies een passend icoontje uit.

Naast apparaten kun je ook scènes toevoegen aan het paneel. Deze handige HomeKit-widget maakt het dus mogelijk om een heel thuisscherm te vullen met je favoriete scènes, zodat je ze makkelijk op het juiste moment kunt inschakelen.

Personaliseer en voeg toe aan je thuisscherm

Als je klaar bent, gebruik je Toevoegen. Herhaal dit proces tot je alle vierkantjes gevuld hebt. Vervolgens is het tijd om je paneel verder te personaliseren door de kleur, schaduw, transparantie en vervaging aan te passen. Tik vervolgens op Gereed.

Ga nu naar het thuisscherm van je iPhone of iPad en houdt een plek tussen je apps ingedrukt. Tik op het plusje linksboven in beeld en kies het Home Widget-paneel uit dat je zojuist hebt gemaakt. Tik op Voeg widget toe en je bent klaar om gebruik te maken van je ultieme HomeKit-widget!